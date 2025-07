Andrea Bonifacio eletto nel Consiglio Generale dell’Ance nazionale

È con grande soddisfazione che Ance Biella annuncia l’elezione del geometra Andrea Bonifacio, presidente dell’associazione territoriale biellese, nel Consiglio Generale dell’Ance – Associazione Nazionale Costruttori Edili – per il quadriennio 2025-2029.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea dei Soci Ordinari dell’Ance, riunitasi in seduta privata a Roma il 16 luglio 2025. In tale occasione sono stati nominati i 100 componenti elettivi che andranno a costituire il nuovo Consiglio Generale, l’organo centrale di indirizzo e programmazione della vita associativa a livello nazionale.

La presenza di Andrea Bonifacio in questo importante consesso rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni a livello territoriale, ma anche un’occasione preziosa per dare voce alle istanze delle imprese biellesi e piemontesi all’interno del più ampio scenario del sistema Ance. Una rappresentanza che si pone in continuità con l’impegno profuso da Ance Biella per la valorizzazione del settore delle costruzioni, la promozione della qualità edilizia e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Un risultato che acquista ulteriore valore in un anno particolarmente significativo per Ance Biella, che nel 2025 celebra l’80° anniversario della propria fondazione. Otto decenni di storia associativa che testimoniano il radicamento, la credibilità e il prestigio dell’organizzazione nel tessuto economico e sociale biellese, nonché il ruolo attivo nel sistema confindustriale nazionale.

Il Consiglio Generale resterà in carica fino al 2029, con il compito di orientare le strategie dell’associazione in un momento cruciale per il comparto edilizio, tra transizione ecologica, digitalizzazione e nuove sfide economiche.