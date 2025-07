Crevacuore: la Pro Loco “Rioni” unisce generazioni e idee

A Crevacuore, in provincia di Biella, il 2025 ha segnato l'inizio di una nuova fase per la vita sociale e culturale del paese, grazie alla nascita della Pro Loco “Rioni”, ufficialmente costituita lo scorso aprile.

Alla guida dell’associazione c’è il presidente Aldo Cavalli, affiancato da un consiglio direttivo che si distingue per la presenza di quattro giovani membri, segno concreto della volontà di dare spazio alle nuove generazioni. “Abbiamo cercato fin dall’inizio di coinvolgere i ragazzi – spiega Cavalli – per raccogliere il loro punto di vista e progettare insieme eventi pensati anche per loro. L’obiettivo è creare occasioni di aggregazione che parlino a tutti, dai bambini agli adulti”.

Il debutto ufficiale della Pro Loco “Rioni” è avvenuto il 31 maggio, con una giornata all’insegna dello sport, della musica e della condivisione. Un evento che ha visto la collaborazione attiva di diverse associazioni del territorio: ognuna con un ruolo ben definito – dalla gestione del cibo alle bevande – in un esempio concreto di come la sinergia tra realtà locali possa dare vita a iniziative coinvolgenti. Il tutto si è concluso con un dj set dedicato alla musica degli anni 2000, che ha fatto ballare giovani e meno giovani in un’atmosfera di festa e partecipazione.



L'ultimo appuntamento si è tenuto sabato 5 luglio presso il Parco degli Alpini, con un'apericena che ha rappresentato un'occasione per aprire i tesseramenti alla Pro Loco e ha registrato una numerosa partecipazione.

Tra i progetti in cantiere anche il recupero di tradizioni ormai accantonate, come la festa patronale, per riportare in vita momenti identitari che rafforzano il senso di appartenenza della comunità.

In un momento in cui molti piccoli centri faticano a mantenere vive le loro reti sociali, la neonata Pro Loco dimostra che con il dialogo intergenerazionale e lo spirito di collaborazione si può invertire la rotta.