L'ultimo addio di Biella a Francesco Montoro, i funerali in Duomo

Nelle scorse ore è arrivato il via libera dalla Procura di Biella per la celebrazione dei funerali di Francesco Montoro, morto a 68 anni in un tragico incidente lo scorso venerdì, 18 luglio, lungo il Maghettone, nel comune di Ponderano.

La notizia della sua scomparsa ha gettato nel dolore la comunità biellese. Le esequie, affidate alle Onoranze Funebri Defabianis, avranno luogo alle 15 di venerdì 25 luglio nella cattedrale di Biella. Sempre qui, sarà recitato il Santo Rosario alle 17.30 di domani.

Inoltre, è possibile rendergli l'ultimo saluto presso la Casa Funeraria Defabianis, in strada Santa Maria di Campagnate 35/A (di fronte al cimitero urbano di Biella), nei seguenti giorni: dalle 15 alle 17.30 di oggi; dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 di domani.