Addio a Francesco Montoro, Biella piange la morte del noto imprenditore e uomo di sport

È morto questa mattina, a 68 anni, in un tragico incidente stradale sulla SP 400 il Maghettone a Ponderano, Francesco Montoro, imprenditore noto e stimato in tutto il Biellese. Alla guida si è scontrato con un mezzo pesante e l'impatto non gli ha lasciato scampo.

Montoro, figura centrale del mondo sportivo ed imprenditoriale, ha fondato Eurotrend (consorzio con sede a Cerrione) e per anni ne è stato presidente, contribuendo al tessuto economico della provincia.

Definito particolarmente attivo e molto diretto, da chi lo conosceva, ha sempre affermato le sue idee sia in ambito imprenditoriale che sportivo. Negli anni, infatti, ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali: presidente e sponsor di Pallacanestro Biella aveva guidato il club sino alla Serie A, mentre in passato aveva partecipato attivamente allo sviluppo della Biellese Calcio, sportivo e grande tifoso.

Partecipe dello sviluppo locale, Montoro verrà ricordato per la sua capacità di leadership, l'energia che trasmetteva e per i tanti ruoli ricoperti nelle attività e lo sviluppo di società e club iconici del Biellese.