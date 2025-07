Biella, a Città Studi iscrizioni aperte per operatore delle Produzioni Alimentari con 2 orientamenti

Città Studi Biella si impegna a costruire un futuro promettente per i giovani, rispondendo alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più competitivo. E’ possibile iscriversi al corso triennale gratuito Operatore delle Produzioni Alimentari per l'anno scolastico 2025/26, rivolto a ragazzi e ragazze che desiderano intraprendere un percorso formativo professionale mirato.

Questo corso rappresenta un'opportunità per i giovani in obbligo di istruzione, fornendo loro le competenze necessarie per inserirsi con successo nel mondo del lavoro o continuare il percorso educativo. Grazie ai finanziamenti della Regione Piemonte, il programma è completamente gratuito e accessibile a giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni che hanno completato il primo ciclo di istruzione o frequentato almeno un anno della scuola superiore.

I due orientamenti prevedono da una parte l'Operatore delle Produzioni Alimentari che gioca un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione alimentare, occupandosi di attività cruciali come la conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti. Al termine del percorso, i partecipanti saranno pronti a inserirsi nel settore alimentare, lavorando in ristoranti, pizzerie, gastronomie, pasticcerie e caseifici.

D'altra parte, l'Operatore della Ristorazione che sarà formato per gestire l'intera esperienza del cliente, dalla preparazione dei piatti alla loro presentazione, rendendolo un professionista altamente richiesto nel settore della ristorazione. Gli studenti acquisiranno competenze pratiche e relazionali essenziali, potendo così lavorare in ristoranti, bar, alberghi e servizi di catering. Entrambi gli orientamenti seguono il Sistema Duale, che integra formazione teorica e pratica, prevedendo 300 ore di stage in azienda. Questo modello consente agli studenti di vivere un'esperienza diretta nel mondo del lavoro, facilitando l'acquisizione di competenze pratiche e relazionali fondamentali.

Al termine del percorso, gli studenti conseguiranno una Qualifica Professionale di II Livello riconosciuta a livello nazionale, equivalente alle qualifiche rilasciate dagli Istituti professionali di Stato. Questo titolo consente anche di proseguire gli studi con il Quarto anno di Formazione Professionale per ottenere il diploma. Per scoprire di più sull'offerta formativa, Città Studi organizza incontri individuali in cui i ragazzi possono interagire con docenti e tutor, visitare i laboratori e esplorare le opportunità future. Per maggiori informazioni e per effettuare l'iscrizione, è possibile contattare Città Studi al numero 015 8551111, inviare un'email a formazione@cittastudi.org, oppure visitare il sito web [www.cittastudi.org].