Vigili del Fuoco, è in partenza al Comando di Biella il progetto del Servizio Civile Universale 2026

Presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Biella quattro giovani tra i 18 e i 28 anni potranno partecipare al progetto del Servizio Civile Universale 2026: « Oltre le fiamme: la protezione civile dei Vigili del Fuoco». Il programma retribuito della durata di 12 mesi, mira a rafforzare la cultura della sicurezza attraverso l’incontro tra diverse generazioni e ad accrescere la consapevolezza dei rischi ai quali i cittadini sono esposti, grazie ad azioni volte a rendere le città più inclusive, sicure e sostenibili.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei progetti del servizio civile universale portati avanti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, assieme al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Come presentare domanda. La scadenza è fissata alle 14 del 8 aprile 2026.

Gli aspiranti operatori volontari possono presentare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda on-line) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone, accedendo tramite SPID o CIE all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra quelli elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL entro il termine massimo fissato alle 14 dell’8 aprile 2026.

Tra i requisiti di partecipazione, descritti dall’articolo 2 del bando di concorso, vi sono: a) cittadinanza italiana, o di uno degli altri stati membri dell’Unione Europea, o di un paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia. b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. Uno tra i quattro posti disponibili nell’ambito del progetto « Oltre le fiamme: la protezione civile dei Vigili del Fuoco, che si svolgerà presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Biella, è riservato ai giovani con minori opportunità, anche al fine di favorire l’inclusione sociale e lavorativa.

Gli operatori volontari del servizio civile che avranno completato il percorso senza demerito avranno diritto ad accedere ad una quota di riserva del 15 % nei concorsi pubblici, anche nei ruoli dei Vigili del Fuoco. Un’esperienza per accrescere la formazione e mettere a disposizione della cittadinanza il proprio senso civico.