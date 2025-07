Biella, trova un cellulare per strada: invece di restituirlo lo getta via in Super (foto di repertorio)

Trova per terra, in una via di Biella, un cellulare e, invece di allertare le forze dell'ordine per restituirlo, lo tiene con sé. Ma non riuscendo a sbloccarlo lo getta via all'imbocco della Superstrada.

È quanto sarebbe accaduto, stando alle ricostruzioni del caso, nella giornata di ieri, 19 luglio. Resta al momento ignoto l'autore del brutto gesto ma non il proprietario del telefono, un uomo di 73 anni che, nella mattinata odierna, ha allertato la Polizia Locale indicando il punto preciso dove si trovava, diverso da dove l'aveva perduto.

Il pensionato, infatti, grazie al sistema di geolocalizzazione, è riuscito a rintracciarlo e a darne comunicazione agli agenti che, in breve tempo, l'hanno recuperato per riconsegnarlo nelle mani dell'anziano. Sono in corso alcuni accertamenti per dare un volto alla persona che si sarebbe resa protagonista di un atto non proprio esemplare.