Nuovo colpo in entrata per il Città di Cossato. La società, in una nota stampa, ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con il giocatore Nicolas Mazzon per il suo inserimento nella prima squadra, pronta a prendere parte al prossimo campionato di Eccellenza.

Mazzon è un giovanissimo centrocampista (mezzala), classe 2008, cresciuto nel settore giovanile della Novaromentin, ex RG Ticino, società di Serie D.