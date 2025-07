Calcio, dal Torino arriva il portiere Francesco Bochicchio: “Biella è una piazza ambiziosa”

La Biellese 1902 annuncia l’arrivo in prestito dal Torino FC di Francesco Bochicchio, portiere classe 2007, nuovo innesto della Prima Squadra bianconera per la stagione sportiva 2025/2026. Nato a Torino il 24 settembre 2007, ha iniziato a giocare all’età di sei anni al Testona Calcio, club di Moncalieri attivo nei campionati oratoriali del CSI.

Dopo tre stagioni si è trasferito al Chieri, dove ha intrapreso un importante percorso formativo durato sei anni. Nel 2023 il passaggio al Torino, con cui ha disputato due stagioni nel campionato nazionale Under 18 – la prima da sottoleva – culminate con la conquista del titolo di Campione d’Italia. Portiere affidabile, reattivo e dotato di ottima personalità, Bochicchio arriva a Biella con l’entusiasmo e la determinazione di chi vuole continuare a crescere e misurarsi in un contesto ambizioso e stimolante.

Queste le sue prime parole da nuovo calciatore bianconero: «Sono molto felice di essere qui e ringrazio il Torino per la fiducia nei miei confronti. Arrivo in prestito, ma con grande entusiasmo per questa opportunità: Biella è una piazza ambiziosa, qui si respira voglia di crescere e puntare in alto. Io darò il massimo ogni giorno per aiutare la squadra a raggiungere il miglior risultato possibile. Il mio obiettivo personale? Una nuova promozione sarebbe qualcosa di straordinario. Non vedo l’ora che cominci la preparazione».