Calcio, Ferreira Gama alla Fulgor nel segno della continuità: “L'obiettivo? Un gol nella prossima stagione”

Crescita a vista d’occhio durante la stagione. L’alternanza con Tommaso Bellini, “concorrente” diretto per un posto sulla corsia di sinistra, ha permesso ad Andrey Klleber Ferreira Gama di accumulare minuti ed esperienza all’esordio in una prima squadra.

Tra obiettivo raggiunto e futuro prossimo si è espresso così il difensore classe ‘07: «Per me il cambio di categoria è stato un sogno trattandosi del mio primo anno in prima squadra. Dalla prossima stagione mi aspetto un ottima annata, come quella terminata. Ho scelto di rimanere per il gruppo che si è creato, anche grazie alla società che ci ha messo a disposizione tutto il necessario. Giocare il più possibile e sperare in un gol sono tra gli obiettivi futuri».