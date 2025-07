MTB, XC dell’Oasi: la Scuola Nazionale MTB Oasi Zegna promossa a pieni voti, trionfa Aurora Orrù FOTO

La Scuola Nazionale MTB Oasi Zegna è orgogliosa di aver organizzato, ancora una volta, una competizione nazionale giovanile dedita alla professionalità e alla precisione organizzativa.

I giudici federali hanno espresso apprezzamento per l’intera manifestazione, assegnando un punteggio piuttosto elevato e sottolineando, in particolare, la qualità del personale coinvolto: uno staff composto da persone appassionate, competenti, sempre disponibili e perfettamente coordinate. Il merito di questo successo va a tutti voi: dirigenti, istruttori e genitori, che avete lavorato in piena sinergia per garantire la miglior riuscita possibile dell’evento.

Un ringraziamento speciale va inoltre a Giampiero e Stefano di Icemont, nonché ai loro collaboratori Luca e Zeno, che hanno provveduto con grande professionalità alla messa in sicurezza dell’intero tracciato, collaborando attivamente anche nelle fasi finali di allestimento. Un sentito grazie anche ai volontari del Soccorso Piste Bielmonte, che hanno assicurato un servizio di assistenza sanitaria puntuale ed efficace nei punti più tecnici e impegnativi del percorso.

Il tracciato di gara, giudicato da tutti i partecipanti estremamente tecnico, selettivo e al tempo stesso divertente – soprattutto in condizioni di terreno asciutto – ha riscosso unanime consenso.

Ben 230 atleti, suddivisi in otto categorie giovanili, si sono sfidati lungo un circuito di 3,5 km, da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza.

Gli atleti del team Orange hanno saputo distinguersi, preparandosi con dedizione per onorare al meglio la gara di casa.

Risultati:

Categoria Esordienti 1° anno

5° posto: Samuel Gasparella

29° posto: Daniel Berlusconi

Categoria Esordienti 2° anno

29° posto: Martino Ballada

Categoria Donne Esordienti 2° anno

1° posto: Aurora Orrù, che si impone con ampio margine nella propria categoria

"Complimenti a tutti gli atleti per l’impegno e i risultati ottenuti. Never give up. Orange Power!"