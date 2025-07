Biella 4 Racing, cinque podi di Raggruppamento al “Trofeo Giovanni Bracco”

Il Trofeo Giovanni Bracco porta ottimi risultati in Biella 4 Racing, dove i sette equipaggi più un navigatore al via, colgono ben cinque podi di Raggruppamento, una prestazione super, che vale un primo, un secondo e tre terzi posti, piazzamenti che confermano la crescita dei regolaristi della Scuderia, arricchita dallo spirito di gruppo che contraddistingue i B4R, e che si palesa in ogni momento di aggregazione.

Il primo a comparire in classifica finale è nuovamente il navigatore Roberto Tosi, che si piazza quattordicesimo assoluto, nonché quarto di 6° Raggruppamento, condividendo l’abitacolo con Maurizio Crapa sulla Lancia Fulvia Coupé griffata A.P.V. Classic. “La truppa B4R si è ben comportata in questo Trofeo Giovanni Bracco”, esordisce Roberto Tosi, “buona partecipazione e ottimi piazzamenti in generale sono la dimostrazione che con un pochino di tempo e di impegno le cose possono migliorare. La gara è stata molto scorrevole ed il percorso gradevole. Peccato per il “freschetto” a Bielmonte! Un buffet da grande ricevimento! E tutto veramente buono. Organizzazione pronta, prove ben studiate e con tempi giusti, in strade nuove, con qualche difficoltà che le rendeva interessanti. E per qualcuno qualche intoppo… capita! Io e Maurizio abbiamo ridotto gli errori in confronto all’anno precedente, bene ma non benissimo. Ma si sa, le gare sono tutte diverse, e i conti vanno fatti alla fine. Pian piano e costantemente il mio pilota migliora le prestazioni, prendendo consapevolezza su quali punti lavorare. Bella la compagnia… che aiuta a stare insieme, in amicizia e comune empatia, anche perché arriva sempre il momento del “prosecchino” per festeggiare, comunque vadano le cose. Grazie Mauri, grazie Amici!”.

Diciannovesimi e secondi di 10° Raggruppamento, Paolo Miglietti e Claudia Pegoraro, con la loro Fiat Barchetta. “Complimenti all’Organizzazione, bel tracciato con strade nuove e poco conosciute”, riporta Paolo Miglietti, “Ottima gestione dei tempi tecnici che ci ha permesso di fare un’ottima sosta pranzo senza dover partire con il boccone in bocca, ed anche la chiusura della giornata con le premiazioni non si è protratta troppo a lungo. Per quanto riguarda la gara è stata molto bella e combattuta fino all’ultima prova che ci ha riservato un bel secondo posto di categoria. C’è stato qualche piccolo errorino che non ci ha permesso di ripetere la prima posizione del Valli Biellesi, ma dobbiamo fare i complimenti ai nostri avversari che sono stati più precisi di noi in questa gara. Ci giocheremo tutto al prossimo Biella Classic. Per finire grazie mille a tutti i compagni di Scuderia per la bella giornata condivisa insieme. Alla prossima”.

Terminano terzi di 7° Raggruppamento nonché ventitreesimi assoluti, Massimo Ozino e Nicolas Raniero, al via sulla Autobianchi A112 Abarth. “Bella gente, bella manifestazione, terzi di classe nonostante un clamoroso errore!”, commenta ridendo Massimo Ozino, “ci siamo divertiti, grande Nick, e questo è l’importante. Poi ne è uscito anche un buon risultato che non fa mai male. Ora manca il Biella Classic ed avremo chiuso il trittico Aci, vediamo che succederà”. Ventisettesimi, terzi di 4° Raggruppamento, Andrea Rosso e Giovanni Gambino, in gara sulla Fiat 600. “Gara molto impegnativa per una piccola cilindrata con pressostati spesso in salita”, riporta Andrea Rosso, “con percorso rinnovato rispetto al passato e molto gradito. Soddisfazione perché Giovanni ha inserito nella propria bacheca trofeo che gli mancava”. “Complimenti ad Andrea”, gli fa eco Giovanni Gambino, “che insieme portiamo a casa un trofeo che ci mancava. Le gare di regolarità in territorio Biellese son sempre molto competitive, con pressostati speso in salita che rendono arduo il compito a vetture piccole come la nostra 600”.

Due posizioni più indietro in generale, ventinovesimi, ma primi fra le vetture di 9° Raggruppamento, concludono Roberto Voltarel e Anna Gobetti, in gara sulla Toyota Celica. “È stata una gara bella, in cui siamo andati bene, e se guardiamo la classifica assoluta delle penalità senza correzione anzianità vettura, siamo ancora più avanti”, raccontano Roberto Voltarel ed Anna Gobetti, “correndo con la nostra Celica siamo penalizzati in questo, ma va bene anche così. Ci siamo divertiti e la giornata è scivolata via in allegria ed in compagnia di amici, molto bello. Ora vedremo l’ultima gara cosa porterà in termini di punteggio per la classifica del Challenge Aci dove siamo messi bene per la nostra classe”. Quarantesimi e ottavi di 7° Raggruppamento, concludono sulla Ford Fiesta MK I, Andrea Florio e Gabriele Raniero. “Siamo soddisfatti”, esordisce Andrea Florio, “nonostante la classifica pare dire il contrario. I nostri riscontri son andati sempre migliorando, così come l’affiatamento, e questo è stato un ottimo allenamento in vista delle successive gare a cui prenderemo parte. Un bravissimo a Gabriele che nella sua prima uscita ufficiale in una competizione, è stato semplicemente perfetto, progredendo nell’arco di tutta la giornata”.

Buone notizie anche fra le auto moderne, con Massimo e Michael Destefanis che si piazzano terzi a bordo della loro Porsche Carrera 4. “Siamo molto soddisfatti”, commenta Massimo Destefanis, “in quello che ormai è il nostro primo anno di gare, siamo migliorati moltissimo, raggiungendo un livello che non immaginavamo nemmeno. Merito di tutte le persone che ci hanno supportato in questa nostra crescita, noi continueremo ad allenarci e mettercela tutta per migliorare ancora di più. Per di più ci siamo inseriti in modo meraviglioso nel gruppo Biella 4 Racing, un gruppo di amici che in simpatia e allegria affrontano le manifestazioni, sempre pronti a darsi una mano a vicenda e a supportarsi, dal pre gara al dopo gara. Inoltre fra le moderne ci son sempre più partecipanti, sempre più competitivi e preparati, ed il terzo posto di sabato per noi è come un successo”. Sesti fra le vetture più giovani concludono Paolo Canova e Silvia Gandini, sulla Subaru Impreza WRX. “Non è andata come le altre volte” ci riporta Paolo Canova, “qualche settore affrontato bene, qualche altro meno bene ci hanno fatto terminare in sesta piazza fra le vetture moderne. Ma ci siamo divertiti e questo è l’importante. Vedremo al Biella Classic cosa accadrà”.