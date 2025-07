Nuove assunzioni all’ASL di Biella: svelati i volti dei professionisti FOTO

La selezione e l’acquisizione di nuovo personale è processo continuo all’interno delle Aziende Sanitarie. In questi giorni in Piemonte Azienda Zero ha pubblicato la notizia di nuovi bandi per le professioni sanitarie per un totale di 184 posti. Anche nelle ultime settimane l’ASL BI ha assunto nuovi professionisti. La strategia in atto per promuovere il rilancio dell’ASL di Biella prosegue con una serie di azioni volte a far fronte al momento storico che la sanità sta attraversando, puntando sull’attrattività. Per alcune strutture in cui sul mercato c’è maggiore disponibilità, si è proceduto con la firma di nuovi contratti sia a tempo determinato che indeterminato mentre per quelle Specialità che risentono di un numero limitato di iscritti e quindi di nuovi specialisti che escono ogni anno, sono stati siglati contratti di prestazione d’opera intellettuale, con l’obiettivo di assicurare la copertura e la continuità dei servizi e limitare così il ricorso a servizi esterni (i cosiddetti “gettonisti”).

Nelle ultime settimane hanno avuto luogo nuove all’assunzione di sei nuovi medici, una veterinaria e una psicologa.

Si tratta di:

- Fabio Maroso, in forza alla S.C. Chirurgia Generale;

- Serena Rubano e Alessia Botta, rispettivamente psichiatra e psicologa della S.C. Psichiatria;

- Valentina Ruggiero per la S.C. Anatomia Patologica;

- Cristina Amione per la S.S.D. Diabetologia ed Endocrinologia;

- Ilaria Gobetto per la S.C. Sanità Pubblica Veterinaria e Sanità Animale – Area A;

- Ailen Maria Bruno e Edid Dietz Sanchez, pediatre in forza alla Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Pediatria.

Fabio Maroso, eporediese, classe 1987, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nel 2013 e nel 2020 ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Ha svolto esperienze professionali all’estero ed è stato Dirigente Medico in Chirurgia Generale presso l’Ospedale di Novara dal 2020 al 2025.

Da giugno 2025 è entrato a far parte dell’organico della S.C. Chirurgia Generale dell’Ospedale di Biella, diretta dal Dott. Roberto Polastri.

Serena Rubano, biellese, nata nel 1991, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale nel 2021 e sta ultimando la specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli Studi di Torino, concentrandosi in particolare sulle tematiche legate ai disturbi alimentari. Ha concluso il Master in Psicoterapia presso la scuola Saiga di Torino e a maggio 2025 ha frequentato a Praga un programma europeo relativo alla deistituzionalizzazione della salute mentale.

A giugno 2025 è stata assunta a tempo determinato nella S.C. Psichiatria dell’ASL di Biella, diretta dal Dott. Carlo Ignazio Cattaneo; avendo già vinto un concorso, assumerà l’incarico a tempo indeterminato da dicembre 2025, a seguito del conseguimento della specializzazione in Psichiatria.

Nella stessa Struttura Complessa è stata assunta a maggio 2025 anche la Dott.ssa Alessia Botta, nata a Gattinara nel 1988, psicologa-psicoterapeuta, ha conseguito la Laurea in Psicologia nel 2012 presso l’Università degli Studi di Torino e si è specializzata in Psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale nel 2019 all’Accademia di Psicoterapia della famiglia di Torino. Durante gli anni di studio ha svolto due tirocini presso la Neuropsichiatria Infantile dell’ASL BI.

Ha maturato esperienza professionale con adolescenti e adulti, concentrandosi sulle dinamiche familiari che fanno da cornice nelle diverse fasi della vita e sta avendo modo di approfondire in particolare i disturbi di personalità.

“Nelle mie precedenti esperienze professionali ho lavorato principalmente in un contesto privato, mentre ora sono tornata a lavorare sul territorio” – ha affermato la Dott.ssa Botta – “Questo ha significato tornare ad interagire e collaborare con altre figure professionali. Il servizio e i colleghi psicologi, insieme a psichiatri, infermieri e assistenti sociali mi hanno accolta con grande calore e mi stanno accompagnando in questa mia nuova fase professionale".

Valentina Ruggiero, classe 1982, è entrata a far parte della S.C. Anatomia Patologica dell’ASL BI, diretta dal Dott. Alberto Maria Pisacane, da febbraio 2025 e dopo un primo periodo a tempo determinato, dal maggio dello stesso anno ha assunto l’incarico di dirigente medico a tempo indeterminato.

Originaria della provincia di Bari, la dott.ssa Ruggiero ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bari nel 2015 e nel 2021 si è specializzata in Anatomia Patologica e Citopatologia nello stesso ateneo. Prima di raggiungere Biella, ha lavorato presso l’Istituto Europeo di Oncologia e l’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano.

“Ciò che mi ha spinta a scegliere l’Ospedale di Biella, nonostante abiti a Milano, è stata la presenza della Digital Pathology, fiore all’occhiello per chi fa Anatomia Patologica” – ha commentato la dott.ssa Ruggiero – “Biella è uno dei pochi presìdi ad avere la Digital Pathology, che si configura come un’evoluzione e un cambiamento non solo tecnologico, ma anche sociale e professionale”.

Cristina Amione, eporediese, nata nel 1986, si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 2011 presso l’Università degli Studi di Torino e si è specializzata in Medicina Interna nello stesso ateneo nel 2017.

Durante il suo percorso professionale ha lavorato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Gradenigo di Torino e presso il reparto di Medicina Interna dell’Ospedale di Ivrea.

Da febbraio è entrata a far parte dello staff della S.S.D. Diabetologia ed Endocrinologia, diretta dalla Dott.ssa Rita Graziella Guarnieri, con contratto a tempo determinato. Concorso a luglio

“Nella mia tesi di laurea ho approfondito argomenti inerenti l’ambito diabetologico e anche durante il percorso professionale ho maturato competenze in questo settore, e ora, entrando a far parte dello staff della Diabetologia ed Endocrinologia dell’ASL di Biella, posso mettere in pratica e realizzare pienamente le competenze acquisite” ha così commentato la dr.ssa Amione.

Ilaria Gobetto, già Dirigente in ASL BI da agosto 2024 con contratto a tempo determinato ha assunto l’incarico a tempo indeterminato di Dirigente Veterinario, presso la S.C. Sanità Pubblica Veterinaria e Sanità Animale, diretta dal Dott. Vittorio Lucchesi. Nata a Torino nel 1988, la dr.ssa Gobetto si è laureata in Medicina Veterinaria nel 2017 presso l’Università degli Studi di Sassari. Nel 2023 ha conseguito la specializzazione in Area della Sanità Animale Area A (Alimentazione animale) presso l’Università degli Studi di Milano.

A febbraio 2025 era stata data notizia dell’assunzione di cinque pediatre argentine: progetto innovativo intrapreso dal Prof. Paolo Manzoni, Direttore della S.C.D.U. Pediatria in collaborazione con la Direzione Generale ASL BI, a seguito di un decreto emanato dopo la pandemia, grazie al quale veniva consentito a medici laureati e specializzati all’estero di rendere più rapido ed agevole l’inserimento lavorativo.

Non si è trattato di un’iniziativa isolata ma di un’azione che prosegue tutt’ora, che ha visto l’apprezzamento da parte dell’Assessorato alla Sanità regionale e che in questi ultimi mesi ha consentito anche all’ASL VCO di acquisire alcuni nuovi professionisti. Hanno avuto infatti luogo sempre presso l’ASL BI altre due nuove assunzioni: Maria Ailen Bruno e Edid Dietz Sanchez, due pediatre, una argentina e una paraguayana. Da martedì 15 luglio prenderà servizio presso la Medicina Legale un nuovo medico argentino.

Maria Ailen Bruno, classe 1987, è nata a Buenos Aires (Argentina) e si è laureata nel 2013 in Medicina e Chirurgia presso l’Universidad de Buenos Aires. Nel 2019 ha conseguito la specializzazione in Pediatria, formandosi come pediatra e come neonatologa presso l'Hospital Italiano di Buenos Aires, l’istituzione più prestigiosa per la Neonatologia dell'Argentina.

Edid Dietz Sanchez è nata invece nel 1969 a Fernando De La Mora, in Paraguay ed ha origini tedesche. Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1995 e specializzata in Pediatria nel 2000 presso l’Università di Asuncion (Paraguay) è stata per circa 20 anni direttore del Reparto di Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale in un grande ospedale universitario paraguayano.

Oltre a queste assunzioni, negli ultimi mesi l’ASL BI, al fine di garantire supporto a quei reparti che registrano delle carenze di personale, ha attinto a procedure selettive avviate da Azienda Zero, l’ASL di Biella, potendo così arruolare, con contratti prestazione d’opera intellettuale della durata fino a sei mesi altri medici per i reparti di Geriatria, Ostetricia e Ginecologia, Gastroenterologia, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e i reparti di Nefrologia e Medicina di Urgenza.

“Questo aggiornamento rappresenta un’occasione per spiegare e rendere pubblico anche ai cittadini i risultati che derivano da una serie di azioni diversificate di selezione e arruolamento dei professionisti. – ha così commentato il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò – Se la carenza di medici è una realtà oggettiva su tutto il territorio nazionale, è anche vero che l’impegno da parte dell’organizzazione è massimo. A questo proposito a nome della Direzione Generale colgo l’occasione per ringraziare le Dott.sse Simona Trinchero e Marisa Bioletto e tutto lo staff della Struttura Personale e il Prof. Paolo Manzoni per la professionalità e la dedizione anche in questo ambito a fianco dell’Azienda”.