Sandigliano rinnova la convenzione con l’A.S.D. Torri Biellesi per la gestione del campo sportivo

Il Comune di Sandigliano ha deciso di rinnovare la convenzione con l’associazione sportiva dilettantistica Torri Biellesi Pro Candelo – Sandigliano – Benna per la gestione in comodato del campo sportivo comunale situato in Via Casale, all’angolo con Via Stazione.

La Giunta Comunale, con votazione unanime, ha approvato il rinnovo dell’accordo, confermando le condizioni già stabilite nella precedente deliberazione del 2021. L’A.S.D. Torri Biellesi, aveva manifestato interesse a proseguire l’uso della struttura, richiesta che è stata accolta positivamente dall’amministrazione comunale.

Lo schema di convenzione, composto da diciotto articoli, disciplina i termini di gestione e le responsabilità tra le parti, garantendo un utilizzo continuativo e funzionale dell’impianto sportivo da parte dell’associazione.