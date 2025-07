A Borriana il Dr. De Gregori è andato in pensione, come scegliere il medico

A partire dal 1° luglio 2025, il Dr. Guido De Gregori, medico convenzionato di medicina generale che prestava servizio a Borriana, è andato in pensione. L’ASL di Biella dà alcune indicazioni alle persone che erano seguite dal medico. Per effettuare la nuova scelta è possibile: Inviare una mail all’indirizzo distretto.biella@aslbi.piemonte.it, indicando i dati anagrafici del/i richiedente/i e il nominativo del medico prescelto; Presentarsi di persona presso qualsiasi sportello CUP Aziendale.

Di seguito alcuni medici disponibili nell’ambito territoriale:

Dr. Casula Federico (disponibilità limitata – scadenza semestrale), ambulatori a Ponderano - Gaglianico;

Dr. Sapellani Mauro Federico (disponibilità limitata – scadenza semestrale), ambulatori a Candelo, Villanova Biellese, Massazza, Benna.

Per i pazienti che non riusciranno a effettuare immediatamente una nuova scelta, l’ASL garantirà comunque l’assistenza sanitaria attraverso un ambulatorio gestito da medici a rotazione (UCAT), dedicato a chi si trova temporaneamente senza medico di medicina generale di riferimento. L’accesso a questo servizio sarà possibile su appuntamento telefonando al numero 015.15159475, attivo dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 8:30 – 12:00 e 13:30 – 15:00.

Le assegnazioni dei medici da parte dell’ASL avverranno in ordine cronologico di ricevimento delle richieste. Nel caso in cui il medico indicato non abbia più disponibilità, sarà cura dell’ASL ricontattare l’utente per effettuare una nuova scelta.

Per ulteriori chiarimenti è disponibile il numero 015.15159110, attivo dalle ore 8 alle ore 15.