300mila euro alle imprese internazionali, ecco il bando della Camera di Commercio

Ammontano a 300mila euro le risorse che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte mette a disposizione delle imprese del territorio con il bando “Internazionalizzazione”. La misura finanzia, in particolare, le spese sostenute dalle imprese per partecipare in presenza a fiere internazionali in Italia oppure all’estero con svolgimento nell’anno 2025. Destinatarie delle agevolazioni sono micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici con sede legale e/o unità locali nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

«La complessità e l’instabilità dello scenario economico mondiale impongono una ricerca continua di nuovi mercati e la capacità di rafforzare e diversificare la propria presenza all’estero» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Con questo bando vogliamo aiutare le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori, fornendo loro un supporto immediato per lo sviluppo di canali commerciali all’estero o per l’avvio e la crescita di processi di internazionalizzazione. Per farlo abbiamo raddoppiato lo stanziamento previsto in origine dal bando dello scorso anno, che era stato poi incrementato di ulteriori 100mila euro, proprio per accogliere il maggior numero possibile di domande, dando così un sostegno significativo e concreto alla competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali».

Le agevolazioni del bando camerale consistono in contributi a fondo perduto a copertura del 50% delle spese ammissibili, con un importo massimo della sovvenzione pari a 5.000 euro. Sono inoltre previste ulteriori premialità per le imprese in possesso del rating di legalità (500 euro) e per quelle titolari della certificazione di parità di genere (500 euro). La spesa minima per partecipare è fissata in 2.000 euro: le richieste di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma ReStart (restart.infocamere.it) a partire dal 10 luglio (ore 12) ed entro il 31 luglio 2025 (ore 12).