Biella, code in Superstrada e traffico deviato per un incidente stradale (foto di repertorio)

Lunghe code, viabilità rallentata e traffico deviato in Superstrada per chi arriva da Cossato.

Stando alle prime informazioni raccolte, si sarebbe verificato un sinistro stradale in prossimità dell'uscita di Biella per il Ponte della Tangenziale. A rimanere coinvolte un'auto e una moto, con a bordo un uomo, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice verde.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti del caso e la gestione della circolazione dei mezzi, costretti a imboccare l'uscita di Chiavazza, almeno fino alla completa rimozione dei veicoli incidentati.