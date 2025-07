Biella, grande festa per la Notte Bianca 2025 FOTO

foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Buona la prima, per la serata della Notte Bianca di ieri sera venerdì 4 luglio a Biella, dove giovani, famiglie, tante persone si sono dati appuntamento nel cuore di Biella per una serata tra musica, shopping, danza, artisti di strada e a anche moda.

In piazza Vittorio Veneto, a partire dalle ore 21, è andato in scena uno speciale spettacolo condotto da Cristiano Gatti, presidente di Confartigianato Biella. Uno show in cui modelle e modelli sono saliti sulla passerella indossando abiti e accessori forniti dai negozi del territorio.

Secondo appuntamento invece per questa sera anche con lo Street Art Festival. A partire dalle ore 18, anche questa sera piazza Del Monte ospiterà un’area dedicata allo street food, con una selezione di proposte gastronomiche per tutti i gusti, mentre artisti di strada e performer daranno vita a una serie di spettacoli itineranti lungo le vie del centro.