A Biella “Notte Bianca Show”, attenzione a come cambiano le linee dei bus in viale Matteotti

In occasione della manifestazione “Notte Bianca Show”, in programma per oggi venerdì 4 luglio, dalle ore 20.00 alle 24.00 (e comunque fino al termine delle necessità operative), viale Matteotti sarà chiuso al traffico. La disposizione comporterà alcune modifiche alla viabilità e al servizio di trasporto pubblico locale.

In particolare, le linee bus:

300 Biella – Cossato – Valdilana

330 Mosso – Biella – Donato

340 Biella – Piedicavallo

549 Occhieppo Superiore – Biella – Verrone

non effettueranno le consuete fermate e capolinea in viale Matteotti, che saranno temporaneamente trasferiti sui lati di via La Marmora. A seconda del senso di marcia delle corse, potranno essere utilizzate le fermate alternative in Largo Cusano o presso il CDA.

Diversa la situazione per la linea 350 (Sordevolo – Pollone – Biella – Pralungo – Sant’Eurosia), che mantiene il percorso regolare, ad eccezione del tratto di viale Matteotti, che verrà comunque evitato.