Rally & Co all'Italian Baja World Cup, una gara dal respiro mondiale

Appuntamento di respiro mondiale per Gianluca Morra e Stefano Tironi che sulla Suzuki Grand Vitara numero 850 saranno in gara (nella competizione nazionale)per la Rally & Co all' Italian Baja World Cup.

Partenza dall'area fiera di Pordenone dove giovedì si svolgeranno le rituali procedure delle verifiche sportive e tecniche, poi venerdì mattina 4 luglio alle 9.30 lo start del prologo “Giulia Maroni” con partenza e arrivo a Cordenons, poco meno di 11 km per determinare la starting list successiva.

Nel pomeriggio in programma due passaggi sul settore selettivo “Rivignano” di 35 km (start 14:30 e 17:30), da Castions di Strada a Muzzana del Turgnano. Sabato 5 luglio il settore “Tagliamento” di oltre 120 km, da Cordenons a Dignano, impegnerà due volte la gara per il campionato italiano (start 8, 12.30, 17), con premiazione in Fiera e tripudio dei vincitori.

Morra e Tironi dopo aver saltato la prima gara di campionato puntano ad una bella prestazione per accumulare il massimo dei punti possibili nel Trofeo Suzuki.