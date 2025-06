Biella, al via la riqualificazione dell’illuminazione allo Stadio Pozzo-La Marmora: investimento da 500 mila euro FOTO

Via libera definitivo dalla giunta Olivero al progetto esecutivo per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione dello Stadio Pozzo-La Marmora a Biella. L’intervento, dal valore complessivo di 500.000 euro, è parte integrante del programma di mandato 2024-2029 dell’Amministrazione comunale e punta a valorizzare le strutture pubbliche sportive esistenti, come previsto dalla deliberazione consiliare n. 42 del 21 giugno 2024. A breve partiranno i lavori, ed entro fine agosto lo stadio di viale Macallè avrà l'illuminazione adatta per ospitare anche partite di serie B.

Obiettivo del progetto è quello di adeguare l’illuminazione dell’area sportiva alle normative vigenti, garantendo livelli ottimali di visibilità per atleti e spettatori, riducendo l’abbagliamento e migliorando l’efficienza energetica.

L’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori è stato formalizzato con determinazione dirigenziale a 6 maggio 2025. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata un'azienda con sede a Forlì, per un importo contrattuale pari a 395.185,64 euro, di cui 348.587,13 per i lavori e 9.252,68 per la progettazione. Il ribasso d’asta ha permesso di contenere la spesa rispetto all’importo massimo stanziato.

"Venerdì sono stati fatti gli ultimi sopralluoghi - spiega l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola - . In questi giorni ci sarà la consegna dei lavori e partiranno immediatamente, anche perchè entro metà agosto lo stadio deve essere pronto per il campionato. Saranno montati led di ultima generazione, a risparmio energetico, che oltre a permettere una livelli altissimi di visibilità, comporteranno un notevole abbassamento delle bollette. Tutti i fari vecchi verranno tolti. Poi ne saranno messi anche sulla copertura".

L’opera è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, come gli altri interventi che sono stati fatti in questi ultimi anni nello stadio. La riqualificazione dell’impianto di illuminazione rappresenta al momento solo l'ultimo tassello verso la sua piena fruizione, una struttura di riferimento per la città e per il mondo sportivo locale. Tra i lavori che sono stati messi a punto fino a oggi iniziati a fine giugno del 2022, ci sono il rifacimento degli spogliatoi, del tunnel di accesso al campo e delle sedute nella parte centrale, la pista di atletica e il rifacimento del muro di cinta lungo il rettilineo dei 100 metri, che è stato spostato come prevedono le normative.

Tra gli interventi che ancora sono in lista di attesa per il “nuovo” impianto cittadino, ci sarà l'impermeabilizzazione delle tribune laterali. "Era in programma - conclude Moscarola - ma abbiamo usato quei fondi per il rifacimento del sintetico del Rugby quindi lo faremo più avanti, ma ora lo stadio è un gioiello".