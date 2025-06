A Pralungo un torneo di rigori in memoria di Narciso Squizzato

Un pomeriggio di sport, divertimento e comunità: domenica 6 luglio il campo sportivo di Pralungo ospiterà il Torneo dei Rigori promosso dall’amministrazione comunale in memoria di Narciso Squizzato, figura molto amata nel paese.

Il ritrovo è previsto per le 13.30, con squadre composte da 5 giocatori (età minima 15 anni) pronte a sfidarsi a colpi di precisione dal dischetto. Per i più piccoli, è in programma un mini torneo pensato per farli giocare e divertire in un clima di festa.

Durante l’evento si potranno gustare deliziosi panini caldi preparati con cura dal gruppo Alpini di Pralungo, che accompagneranno la giornata tra una partita e l’altra.

Per info: 392.6371401 o 328.2374770.