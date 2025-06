Oropa celebra il Beato Pier Giorgio Frassati: un fine settimana tra fede, musica e natura

Il Santuario di Oropa si prepara a vivere un fine settimana di spiritualità e bellezza in occasione del centenario della morte del Beato Pier Giorgio Frassati (Torino, 6 aprile 1901 – Torino, 4 luglio 1925), figura amatissima e punto di riferimento per generazioni di giovani. Nel fine settimana del 4 - 5 luglio i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a una serie di appuntamenti che intrecciano natura, musica e cultura, in un percorso che riflette lo spirito profondo del Beato Frassati: l’amore per la montagna, la contemplazione del bello, l’impegno della fede vissuta nell’amicizia.

Evento centrale della rassegna sarà il concerto “Mariae plaudant organa: maria tra Rinascimento e Barocco”, in programma sabato 5 luglio, alle 21 nella Basilica Antica. Un affascinante itinerario musicale che ripercorre le più alte espressioni della musica sacra tra Rinascimento e Barocco, con composizioni di Palestrina, Bassani, Charpentier, Corelli e Vivaldi. Protagonista dell’evento l’ensemble vocale e strumentale Officium Musicum, diretto dal M° Francesco Lerro. Un omaggio solenne alla figura di Maria, che sarà anche il primo dei due concerti giubilari organizzati dal gruppo: il secondo si terrà il 20 settembre. La musica sarà protagonista anche nelle serate di venerdì 4 e venerdì 11 luglio, sempre nella Basilica Antica, con l’esecuzione delle “Sei Suites per violoncello solo” di Johann Sebastian Bach, affidate al violoncellista Sergio Patria. Due appuntamenti unici, in cui la potenza evocativa della musica barocca si fonderà con il silenzio raccolto del Santuario, per un’esperienza di ascolto profonda e coinvolgente. Entrambe le serate inizieranno alle ore 21, con una breve visita guidata al complesso monumentale (ritrovo presso i cancelli principali). Accanto alla musica, non mancherà l’occasione di riscoprire il legame profondo tra il Beato Frassati e la montagna.

Sabato 5 luglio (con replica domenica 3 agosto) si terrà un’escursione guidata lungo il panoramico sentiero che da Oropa conduce al Poggio Frassati, attraverso boschi, pascoli, laghetti alpini e luoghi carichi di spiritualità. Un cammino che invita alla riflessione e alla condivisione, sulle orme di un giovane che ha saputo elevare “verso l’alto” il suo amore per la montagna, alla ricerca di Dio. Per approfondire la conoscenza del Santuario e del suo straordinario patrimonio storico, sono in programma due appuntamenti: sabato 5 luglio, alle 15, visita guidata al Cimitero monumentale di Oropa, luogo di grande valore artistico e simbolico, che custodisce memorie di personaggi illustri della storia biellese e nazionale. Domenica 6 luglio, alle 11, visita al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia, alla scoperta di secoli di arte, devozione e storia dinastica. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con il Comitato Frassati Biella 2025 e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

In occasione dell’anniversario della morte del Beato Pier Giorgio Frassati, nelle giornate di sabato 5 luglio e domenica 3 agosto, si terrà un’escursione guidata lungo uno dei percorsi più suggestivi delle Alpi Biellesi, da Oropa al Poggio Frassati. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comitato Frassati Biella 2025, unisce natura, spiritualità e memoria nel ricordo di una figura emblematica di fede e impegno cristiano. Il sentiero, inaugurato nel 2007 in memoria di San Giovanni Paolo II, si sviluppa lungo una direttrice che collega Oropa al Poggio Frassati, dove si innesta sul tracciato omonimo proveniente da Pollone. Il percorso si sviluppa in un ambiente di grande interesse paesaggistico e spirituale. Nella parte iniziale si attraversa un bosco di faggi che conduce alla Cappella del Paradiso sul Sacro Monte.

Si prosegue poi su una carrareccia che si snoda tra pascoli e boschi fino alle baite del Pian di Gè, da cui si apre una splendida vista panoramica su Biella, la pianura e le cime circostanti. Successivamente, il tracciato si immette su un sentiero che porta al Laghetto della Mora, immerso tra rododendri selvatici. Attraversata una pietraia e raggiunta l’Alpe Mora, si affronta un’ultima salita fino al Colle del Deiro Rosso. L’escursione si conclude sul panoramico crinale erboso che conduce prima al cippo commemorativo di Giovanni Paolo II, e infine alla vetta del Poggio Frassati (1950 m). L’escursione ha una durata di circa 2 ore e 30 minuti (solo andata), presenta un dislivello positivo di 790 metri e segue i segnavia D11 e D33. È consigliata a escursionisti mediamente allenati, muniti di scarponcini e abbigliamento adeguato alla montagna.