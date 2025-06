Campiglia Cervo: auto precipita in un dirupo e prende fuoco

Attimi di paura nella serata di ieri a Campiglia Cervo, dove un’auto è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento. Protagonista dell’incidente una Fiat Punto, che, dopo aver perso aderenza sull’asfalto, ha sbandato ed è precipitata autonomamente in un dirupo profondo circa cinque metri. L’impatto al suolo è stato violento e ha provocato l'incendio del veicolo.

Fortunatamente il conducente, unico occupante del mezzo, è riuscito a uscire in tempo dall'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero l’auto, riportando solo un grande spavento ma nessuna ferita. L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri di Vigliano Biellese, che ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni, ma l’incidente riaccende l’attenzione sulla pericolosità di alcuni tratti stradali della zona montana del Biellese, spesso caratterizzati da curve strette e scarsa visibilità, soprattutto nelle ore serali.