Bus extraurbani, scattano gli aumenti dal 1° luglio. Tariffe invariate sulla linea urbana di Biella

Viaggiare sui bus extraurbani dal 1 luglio costerà di più, mentre sulla linea urbana a Biella il costo del biglietto resterà invece invariato.

Ma andiamo con ordine. In merito alle tariffe sui bus extraurbani l’Agenzia della Mobilità Piemontese ha resi noti gli adeguamenti che arriveranno fino allo 0,6%. Per l’acquisto degli abbonamenti (20 corse extraurbano escluso essendo un titolo impersonale) sarà necessario dotarsi di smartcard BIP e il costo previsto per il rilascio di tale smartcard è di 5,00 €. La smartcard è comunque valida anche dopo la data di scadenza indicata sulla stessa. Quanto aumenteranno i biglietti? qualche esempio. Resterà invariata la corsa semplice entro i 5 km che costerà sempre 1,80. Sempre entro i 5 km l'abbonamento settimanale valido 7 giorni da passerà da 10,30 a 10,40 e quello annuale studenti da 294 passerà a 296 euro. Entro i 15 Km il biglietto corsa semplice passerà da 2,50 a 2,60 euro, mentre l'abbonamento annuale studenti costerà 447,50 euro contro i 450 euro che costa oggi. Per info e per gli orari consultare il sito di ATAP.

Per viaggiare nella tratta urbana invece non ci saranno aumenti. Scelta della giunta Olivero, che per evitare che gli adeguamenti pesassero sugli utenti ha deciso di accollarsi i costi. "Abbiamo ritenuto importante tenere calmierati i prezzi - spiega l'assessore ai Trasporti del Comune di Biella Edoardo Maiolatesi - , un atto doveroso. Proprio per non aumentare le tariffe abbiamo deciso di stanziare 140 mila euro. Riteniamo sia importante in particolare anche per gli studenti e per gli anziani che abbiano tariffe agevolate. Il mensile studenti costerà per esempio sempre 10.50 per i residenti di Biella e così via. Il biglietto corsa semplice sarà sempre 1,80, il mensile anziani 16,50, il mensile ordinario 35. E poi ci saranno agevolazioni per le persone disoccupate".

Qualche dato: nel 2024 sono stai venduti 91.665 biglietti di corsa semplice. Ad oggi, nel primo quadrimestre 36.626.

A breve non mancheranno però novità. A settembre partirà la navetta per collegare Città Studi a Chiavazza, che si fermerà alla stazione San Paolo. Obiettivo: collegare in maniera diretta la città e la sua cintura con l'ateneo biellese.