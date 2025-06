Biella torna nel circuito ATP: a settembre il grande tennis con il Challenger 50 al Tennis Lab

Grande notizia per gli amanti della terra rossa ma non solo: Biella a settembre rientrerà nel circuito ATP. Ci sono già le date: i grandi sportivi arriveranno in città sui campi id via Liguria al Tennis Lab tra il 7 e il 14, con un Challenger 50.

Ad organizzarlo sarà il Tennis Lab guidato da Cosimo Napolitano. In questi giorni in giunta sono state scritte le linee di indirizzo per un protocollo di intesa che verrà siglato tra la realtà sportiva di via Liguria e il Comune. A darne notizia con orgoglio è l’assessore agli eventi Edoardo Maiolatesi: "Anni addietro a Biella venivano grandi del tennis. Poi con il Covid tutto si è fermato, ma noi vogliamo ritornare come allora e perchè no? magari anche meglio. Per questo con l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola ci siamo impegnati su questo fronte, siamo pronti anche economicamente a stare a fianco a Napolitano e al suo staff per questo grande evento".