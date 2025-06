Contro l’abuso di droghe: domani la proiezione di un docufilm in Piazza Don Coda Mer

Con la Risoluzione 42/112 del 7 dicembre 1987, l'Assemblea Generale ONU ha scelto il 26 giugno per celebrare la Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga. Secondo il World Drug Report 2025, la cannabis continua a essere la sostanza illecita più utilizzata in Italia, con circa il 10% della popolazione che dichiara di averla consumata almeno una volta nella vita.

I dati dell’European Drug Report 2025 evidenziano inoltre un preoccupante incremento del consumo di cocaina, posizionando l’Italia tra i paesi europei con i tassi di utilizzo più elevati. I dati rilevano che in Italia il gruppo demografico più a rischio d’uso è rappresentato dai giovani adulti tra i 18 e i 34 anni, con una particolare concentrazione nelle aree urbane. Un fenomeno emergente è il policonsumo, ovvero l’utilizzo contemporaneo di più sostanze, che aumenta i rischi per la salute e complica notevolmente gli interventi terapeutici. Il disturbo da uso di sostanze è una malattia cronica ma curabile ad andamento recidivante, caratterizzata da un desiderio continuo di utilizzare una o più sostanze nonostante l’assunzione comporti problemi fisici e psicologici.

La prevenzione, come strategia essenziale per arrestare il flusso di droga che alimenta la criminalità organizzata in tutto il mondo, è il tema individuato dalle Nazioni Unite (UNODC) per la giornata di quest’anno: “È necessario ridurre la domanda investendo nell'educazione, nel trattamento, nelle misure di riduzione del danno e nell'assistenza, garantendo sempre il rispetto dei diritti umani.” In aggiunta, in occasione della Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga è attiva anche una campagna globale dal titolo “Support! Don’t Punish” che mobilita tutto il mondo per politiche sulle droghe fondate sulla salute, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile. Al centro del movimento collettivo c’è la comprensione che i consumatori non dovrebbero essere criminalizzati e che i servizi sanitari e sociali dovrebbero essere prontamente disponibili per le persone che ne hanno bisogno.

In occasione di tale giornata il Dipartimento Interaziendale Patologia delle Dipendenze delle Aziende Sanitarie Locali di Biella, Novara, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola, diretto dal Dott. Lorenzo Somaini, in collaborazione con le strutture ad esso afferenti, ha organizzato venerdì 27 giugno, a partire dalle ore 14:30 presso la sede del Drop-in di Biella in Piazza Don Giorgio Coda Mer, la proiezione di un docu film dal titolo “L’amore al tempo del fentanil”, a cui seguirà un dibattito e discussione sul tema del consumo di sostanze.