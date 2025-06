Lessona, scontro tra giovani in moto e auto, due finiscono in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri mercoledì 25 giugno in via Battiani a Lessona, nei pressi del ponte della ferrovia, tra una moto e un’auto in un tratto caratterizzato da una strettoia. Il bilancio è di due feriti, entrambi trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ponderano.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri intervenuti sul posto, si sarebbe trattato di un tamponamento: il motociclo Fantic Enduro 125, con a bordo due ragazzi entrambi 19enni e residenti a Castelletto Cervo, sarebbe finito contro una Renault Clio guidata da una giovane 20enne residente a Cossato, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento.

I due ragazzi in sella alla moto sono stati soccorsi e portati all’ospedale per accertamenti.

Non risultano al momento feriti gravi. Proseguono gli accertamenti da parte dei Carabinieri.