Ristrutturazione e insonorizzazione al canile consortile, Cossato anticipa i fondi, Biella approva il piano di rimborso

Il consiglio comunale di Biella nella giornata di oggi martedì 24 giugno ha dato il via libera all'unanimità a un intervento di ristrutturazione nel canile consortile di Cossato nella parte che riguarda il sanitario, vale a dire i box dove vengono messi i cani appena recuperati, e a un intervento di insonorizzazione, per un importo complessivo di 175 mila euro.

A entrare nel merito è stata l'assessore Livia Caldesi: "A farsi carico dell’anticipo di questa cifra sarà il Comune di Cossato, che ha dato la disponibilità a contrarre un mutuo. Nel frattempo, è stato ottenuto un contributo da 21 mila euro da parte della Regione Piemonte, che riduce la spesa complessiva a 154 mila euro. Come da prassi, tutti i Comuni consorziati dovranno partecipare alla copertura dei costi, incluso lo stesso Comune di Cossato, la cui quota è pari a circa 13 mila euro. Detraendo anche questa somma, il costo da suddividere tra gli altri enti locali scende a 140.979 euro".

Il Comune di Cossato, avendo anticipato l'intero importo, ha chiesto di essere esonerato dal versamento della quota annuale ordinaria che tutti i Comuni pagano per il mantenimento del canile. In cambio, gli altri Comuni, compreso Biella, verseranno per i prossimi dieci anni una quota aggiuntiva, destinata a restituire quanto anticipato da Cossato. Palazzo Oropa, nello specifico, verserà circa 4.000 euro l’anno per dieci anni, oltre alla consueta quota ordinaria, a titolo di rimborso per l’anticipo sostenuto.