Pallavolo, tra allenamenti e sorrisi la TeamVolley Academy è un successo FOTO

Altra edizione e altro successo per la TeamVolley Academy. L’iconico camp estivo, ideato e organizzato da coach Ivan Turcich, ha riunito a Lessona tante giovani pallavoliste. Una settimana di allenamenti specifici ma anche di divertimento, tra feste e musical, beach volley e colori, con la canonica e immancabile “giornata militare”.

Tutti insieme, giorno e notte, per un’esperienza di amicizia e aggregazione impreziosita dalla partecipazione di giocatori di massima serie – le campionesse euro-mondiali azzurre Alessia Populini e Rachele Morello, il libero Luca Martina – e professionisti della salute, i quali hanno dispensato consigli importanti. Per sviluppare non solo il gioco, ma la crescita a 360° delle giovani atlete.

Il commento di coach Ivan Turcich: «In questa edizione ci sono state molte novità, soprattutto per quanto riguarda il format. Abbiamo inserito, oltre al fullcamp pieno, anche le formule “part-time” e “day-camp”. Le ragazze hanno avuto modo di avvicendarsi, chi prima e chi dopo, per arrivare a ranghi completi con oltre una trentina di iscritte. Organizzare tutto al meglio è complicato, ma le ragazze si sono allenate davvero molto bene. La convivenza in palestra? Ci siamo dati tutti una mano, stilando i vari turni di pulizia, per apparecchiare e sparecchiare il tavolo dove mangiavamo. Un camp che è anche un po’ “caserma”, ma in senso positivo, perché fa parte della loro formazione ed educazione. L’impatto è stato buono e sono soddisfatto che la TeamVolley Academy stia diventando quell’appuntamento che le ragazze attendono tutto l’anno. Vogliamo aprirla il più possibile a tutte le pallavoliste del Biellese, perché ognuna di loro è la benvenuta».

Ad aiutarlo, c’erano Benedetta Daffara e Giulia Allorto. «La nostra idea era un po’ quella di far vivere alle ragazze la palestra non solo come l’ambiente in cui stare due o tre volte alla settimana, per quelle due ore e mezza di allenamenti e partite – sottolinea Daffara - A livello emotivo, mentale e fisico è già sufficiente per un’esperienza positiva, ma saper apprezzare la struttura da un’altra prospettiva può essere funzionale ed efficace per sviluppare il desiderio di venire più serenamente in palestra ad allenarsi».

Concorde Allorto: «È stata la mia prima Academy, non avevo mai partecipato come atleta ma ho potuto farlo da allenatrice. Sono stati giorni frenetici e intensi, perché è un’esperienza davvero unica: permette alle ragazze di conoscere lati di sé stesse che non sanno nemmeno di avere, di fare gruppo. Allo stesso tempo è uno strumento per allenarsi e migliorare il proprio gioco, anche grazie alle guest-stars che sono venute a trovarci. Tante attività e allenamenti in una settimana, le ragazze sono state fantastiche. Ci rivediamo l’anno prossimo».