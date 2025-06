Truffa a Cavaglià: uomo derubato col “finto incidente”

Nella giornata di ieri, lunedì 23 giugno, si è consumata a Cavaglià l’ennesima truffa ai danni di un cittadino, vittima di un raggiro in cui il malvivente si è finto appartenente alle Forze dell’Ordine. Lo stratagemma, purtroppo ampiamente collaudato, si basa sulla simulazione di un incidente che coinvolgerebbe un parente stretto della vittima.

I malviventi, come in questo caso, fanno credere alla persona interessata che sia necessario un provvedimento immediato per sanare situazioni burocratiche o legali dell’incidente, tramite una somma in denaro o la consegna di oggetti di valore. L’uomo del ’47 ha consegnato ai finti agenti dei monili e solo in seguito all’accaduto ha verificato la veridicità di quanto accaduto, contattando i Carabinieri.

Le Forze dell’Ordine provvederanno ad effettuare accertamenti in merito, visionando le telecamere di sorveglianza. Ancora in corso la quantificazione del danno effettivo.

Nonostante la diffusione della campagna informativa, episodi del genere continuano a verificarsi, sfruttando l’emotività e il senso di urgenza delle vittime. Le autorità ribadiscono l’importanza della prevenzione e ricordano ai cittadini che nessuno verrà a richiedere oggetti preziosi per risolvere situazioni di questo tipo. In caso di dubbi o richieste sospette, l’invito è quello di non agire d’impulso e contattare subito il 112.