UCAB, a Biella lo spettacolo del centenario

Prendete delle ginnaste, un gruppo di schermitori e delle artiste circensi. Mettetele insieme a una band e agli attori di una compagnia teatrale e poi... portate il tutto su di un palco, per festeggiare il centenario di una società ciclistica!

Ecco, in sintesi è questo quello che è successo venerdì scorso (20 giugno 2025) al Teatro Odeon di Biella, dove è andato in scena lo spettacolo "Essere o non essere", creato per festeggiare il centenario dell'Unione Ciclo Alpina Biellese, compagine sportiva che tutti, da sempre, conoscono come UCAB Biella. Oltre agli atleti di questa società, vi hanno preso parte, gli artisti di Teatrando, i ginnasti e gli schermitori della Pietro Micca di Biella, il gruppo di danza aerea e spettacoli circensi 6Memos e la band "Sonoria". Un'ora e mezza tutta d'un fiato, che ha riscosso il plauso incondizionato di tutto il pubblico presente.

"Per festeggiare il nostro centenario volevamo fare qualcosa di diverso" spiega il Presidente di UCAB, Filippo Borrione; "qualcosa che non fosse la "solita" celebrazione ma nemmeno assimilabile a un classico "saggio di fine anno". Ne ho parlato con Paolo Zanone, di Teatrando, che mi ha detto "mi piace, lo facciamo!" e siamo andati avanti così". Lo spettacolo si apre con il Presidente, solo sul palco, che si interroga sul futuro della società. “Era il 2018 e volevo mollare tutto, nell’ambiente non mi ritrovavo più. Io volevo usare lo sport per far crescere dei giovani migliori, non trasformare i giovani in professionisti. Per noi era, ed è ancora, importante la persona, non il risultato. Alla fine decidemmo di andare avanti ma con i nostri valori: perché lo Sport non dev’essere un fine ma un mezzo per crescere. Siamo rimasti in pochi, è stata dura ma ce l’abbiamo fatta!”.

Anche creare lo spettacolo, mettere a punto le diverse parti, ideare la scenografia, predisporre in tutto e per tutto il teatro non è stato facile: ma ognuno ha fatto la sua parte al meglio e con ottimi risultati. "E' stata una cosa molto bella, uno spettacolo artisticamente valido, che è venuto persino meglio di quanto mi ero immaginato! Grazie anche (e li voglio ancora ringraziare) a OHM Live Service che ci ha portato e supportato in tutto: acustica, mixer, luci, tralicci ... noi non avevamo assolutamente nulla!". La regia è stata affidata a Paolo Zanone, che di Teatrando è il direttore artistico, la sceneggiatura è stata curata da Omar Beltran, che ha poi anche fatto da "voce narrante" con Veronica Rocca. A loro sono state affidate le riflessioni sul significato dello Sport e le considerazioni che hanno accompagnato la vita della società.

Oltre a questi interventi, sono stati i musicisti della band (Riccardo Ruggeri, voce e percussioni, Federica Zanardo, pianoforte, Giovanni Panato, chitarra, Ricardo Martinez, violino e Luca Doria, percussioni), ad accompagnare tutto lo spettacolo, legando insieme le suggestive "performance aeree" delle artiste del gruppo &Memos (Francesca Alberti, Jasmine Fornaciai e la biellese Elisabetta Borrione) e le esibizioni delle schermitrici e delle ginnaste di ritmica ed estetica della Pietro Micca ("perché non va dimenticato" ha ricordato Borrione "che UCAB è nata da una costola di questa società"). Prima della fine dello spettacolo, è poi stato Paolo Zanone a riprendere il “leit motiv” della serata, riportando in scena il "monologo con due personaggi" creato per ricordare il grande Marco Pantani e l’indomito Gino Bartali. Il primo triste e depresso, che anche nell’al di là ancora insegue la sua idea di risultato; il secondo che pensa a tutt’altro e invita Pantani, anzi, lo incita con quella sua parlata da toscano verace, a scrollarsi di dosso la tristezza perché anche lì è meglio pensare a divertirsi.

Al termine, mentre atleti e tesserati UCAB salivano sul palco, ecco l'annunciata sorpresa finale ... il libro "Cento Volte UCAB", scritto dall'espertissimo Giovanni Tarello "per consegnare UCAB ai posteri!”. Prima della foto di gruppo finale, il Presidente poi ha consegnato allo scrittore il dipinto dell'amico di sempre di UCAB, Luciano Angeleri (presente in sala e salutato con un lungo applauso dal pubblico presente), "Cento anni con lui e lei"; mentre al regista dello spettacolo, è stato consegnato il dipinto "Cento anni con lei". Il libro "Cento Volte UCAB, 1925 - 2025 viaggio in un secolo rossonero" è stata realizzato dallo scrittore di Borgo d'Ale Giovanni Tarello: un'istituzione nel mondo del ciclismo, ambito sportivo di cui conosce tutto (anche se all'inizio della sua attività, fu uno dei portieri della Sampdoria calcio!). La prefazione è di Silvio Martinello, giornalista RAI ed ex ciclista; la presentazione è degli attuali commentatori di Eurosport Riccardo Magrini, ex ciclista, e Luca Gregorio, giornalista sportivo.