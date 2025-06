Clean Planet, a Cossato una giornata a favore dell'ambiente nonostante il caldo torrido

Nonostante il caldo e le temperature elevate, si è tenuto lo stesso l'evento targato Clean Planet, il progetto di Earth Embrace, piattaforma e movimento che ha l’intento di riunire comunità e individui nel mondo per ispirare e diffondere semplici azioni che possono trasformare il nostro modo di vivere in relazione con il pianeta.

L'appuntamento ha avuto luogo ieri mattina, domenica 22 giugno, nell'area vicina al parcheggio della stazione di Cossato. In tale occasione, sono stati raccolti quasi 220 litri di rifiuti per oltre un'ora di attività. In particolare: capi di abbigliamento, sandali, pacchetti e mozziconi di sigarette, accendini, bottigliette di plastica e vetro, barattoli, confezioni per prodotti alimentari.

“Sono sempre molto importanti simili iniziative. Per chi fosse interessato l'invito è partecipare e contattare il seguente numero: 340.081.7252. Stiamo valutando la possibilità di realizzare un evento simile in un altra zona” commentano gli organizzatori.