Granfondo Città di Tortona: trionfano Federico Pozzetto ed Eleonora Calvi di Coenzo FOTO

Grande successo per la Granfondo Città di Tortona, quarta tappa ufficiale del Circuito Coppa Piemonte Drali, che ha visto al via oltre 400 ciclisti. Una manifestazione organizzata con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e curata da Vittorio Ferrante, presidente dell’ASD Sant’Angelo Edilferramenta, che ha celebrato il profondo legame tra la città e il ciclismo, omaggiando anche la figura storica di Giovanni Cuniolo, professionista tortonese attivo tra il 1904 e il 1913.

Accoglienza e servizi: cura per ogni dettaglio

L’accoglienza è stata organizzata all’interno del Museo delle Macchine Agricole di via Emilia, dove gli atleti hanno ricevuto un ricco pacco gara con prodotti Scotti e integratori Daigo. Per gli iscritti provenienti da fuori zona, l’organizzazione ha predisposto un’area camper attrezzata e ha promosso le strutture ricettive locali, che hanno saputo offrire qualità e ospitalità.

Il percorso, impegnativo ma affascinante, si snodava lungo 115 chilometri con 2.000 metri di dislivello, attraversando alcuni dei paesaggi più suggestivi tra le valli e le colline dell’Alessandrino.

La gara: Pozzetto e Calvi di Coenzo davanti a tutti

La partenza è stata data alle 8:30 in via Emilia dal pronipote di Giovanni Cuniolo, Giovanni Ferrari Cuniolo, oggi presidente del Consiglio comunale di Tortona, affiancato dal sindaco Federico Chiodi e dall’assessore allo sport Giordana Tramarin.

Pronti via, ed è subito Mattia Valle a tentare la fuga, guadagnando 40 secondi sul gruppo. In discesa si mettono in evidenza anche Raul Colombo e Francesco Vai, ma la svolta arriva nella zona di Garbagna e Val Borbera, con i primi veri tratti in salita. A dominare lungo il percorso tra Val Curone e Val Staffora è Federico Pozzetto (dorsale 217), davanti a Colombo e Matteo Bertrand. Al tappeto di controllo di Cella di Castellaro di Varzi, al 55° chilometro, Pozzetto transita in testa e mantiene la leadership fino all’arrivo in via Emilia, stesso traguardo che ha ospitato la tappa del Tour de France 2024.

Classifiche assolute

Federico Pozzetto (MG-K Vis - Olmo - Promotech) vince in 3h15’57”, davanti a Raul Colombo (Team BCP Bike ASD) in 3h17’14” e a Alberto Gavazzi (Team Garda Matergia), terzo.

Tra le donne, dominio di Eleonora Calvi di Coenzo (ASD Rodman Team), prima in 3h48’41”. Seconda Alessia Roggero (Team BCP Bike ASD) in 4h05’01”, terza Elisabetta Debernardi (ASD Rodman Team) in 4h10’35”.

Pasta party e servizi post-gara

Dopo la gara, gli atleti sono stati accolti per un ricco pasta party nel Museo di via Emilia, con un menù completo a base di pasta fredda e calda, mozzarella, verdure, panini, dolci e bevande. A disposizione anche un parcheggio bici custodito e gratuito, presso il centro sportivo di corso Alessandria, oltre alle docce, sempre all’interno del centro sportivo.

Classifiche Coppa Piemonte: i leader di categoria

Dopo quattro prove, ecco i leader provvisori del circuito Coppa Piemonte Drali:

Dis: Cinzia Fantino

F1: Camilla Puricelli

F2: Sabrina De Marchi

F3: Elisabetta Debernardi

GEN1: Marco Gotti

GEN2: Angelo Quarena

JU: Francesco Vai

SEN1: Luca Sacchetti

SEN2: Antonio Spezia

SGA: Stefano Carbone

SGB: Guido Mello Rella

VET1: Stefano Pavani

VET2: Marco Palmero

Classifica a squadre: Rodman vince anche a Tortona, la classifica club della giornata

ASD Rodman Team

Pedale Godiaschese

ASD Sant’Angelo

ASD Myg Cycling Team

ASD La Orsi Bike

Team Swatt Club

Team Asnaghi Cucine

Team Garda Matergia

Drali Milano

Team BCP Bike ASD

Prossima tappa: Biella, la città della lana

Il prossimo appuntamento con il circuito sarà il 13 luglio con la Granfondo Città di Biella.

Tutte le classifiche complete sono disponibili su endu.net.

Maggiori informazioni su: www.circuitocoppapiemonte.it