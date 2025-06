Aggressione a Veglio, uomo colpito alla testa da un ufficiale di gara

Aggressione a Veglio nel corso delle prove del 14° Rally Lana Storico. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di circa 70 anni sarebbe stato colpito alla testa da un ufficiale di gara con una bandiera segnaletica per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Ad assistere al fatto, avvenuto ieri mattina, 21 giugno, diversi passanti, visibilmente contrariati. In breve tempo, sono giunti sul posto i Carabinieri per calmare gli animi e ricostruire dettagliatamente i contorni della vicenda. Il ferito, invece, è stato medicato immediatamente sul posto dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul caso è intervenuto Gabriele Bodo, membro del comitato organizzativo del Rally Lana Storico. “Un brutto fatto che si commenta da solo. Mi dispiace molto per quanto accaduto, mi sono subito messo in contatto con la persona ferita e i familiari per sincerarmi delle sue condizioni di salute".

Per Bodo "è un episodio che non sarebbe mai dovuto accadere, non è minimamente accettabile. Il personale preposto di un grande evento è lì per garantire la sicurezza del pubblico. Chi alza le mani è sempre nel torto. Sicuramente saranno presi seri provvedimenti da parte dell'associazione dove è membro l'ufficiale di gara”.