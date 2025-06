Biella celebra il 251° anniversario della Guardia di Finanza

Anche Biella si prepara a celebrare il 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, un corpo che affonda le proprie radici storiche nella “Legione Truppe Leggere”, istituita nel 1774 per volere di Vittorio Amedeo III, Re di Sardegna. Una lunga tradizione di servizio al Paese, costituita dai valori come disciplina, coraggio e dedizione.

L’anniversario è stato ricordato ufficialmente a livello nazionale giovedì 20 giugno, presso la caserma “Piave” di Roma, sede del Comando Generale, in memoria della Battaglia del Solstizio combattuta durante la Prima Guerra Mondiale. Proprio in quel conflitto, i finanzieri del VII Battaglione si distinsero per l’eroica resistenza sul fiume Piave, guadagnandosi un posto d’onore nella storia militare italiana.

A Biella, la cerimonia si terrà martedì 24 giugno alle ore 10.00 nella piazza d’armi della Caserma “Fin. M.A.V.M. Rinaldo Mussini”, sede del Comando Provinciale. Le Fiamme Gialle biellesi renderanno omaggio alla propria storia e al proprio impegno quotidiano, alla presenza delle più alte cariche istituzionali del territorio.

Sarà un momento solenne e simbolico, per celebrare una ricorrenza storica e per rinnovare il legame tra la Guardia di Finanza e la comunità biellese, in un’epoca in cui il contrasto all’evasione, alla criminalità economica e alle frodi è cruciale per il bene comune.