In eBike tra la Serra e l’Alpe Cavanna: 55 km di panorami e natura FOTO

Un’escursione in eBike che regala emozioni fin dai primi metri: è iniziata così l’ultima uscita promossa da eBike Biella, con due caprioli che pascolano indisturbati in un prato, a poca distanza dai ciclisti. Uno spettacolo della natura che anticipa un percorso panoramico, impegnativo quanto affascinante, tra le meraviglie della Serra biellese.

L’ingresso nel cuore della Serra avviene come da tradizione da Mongrando, lungo sentieri in condizioni generalmente asciutte, interrotti solo da qualche pozza di fango qua e là. Raggiunta la località di Croceserra, ci si trova davanti a un bivio: salire alla Panchina Gigante di San Giacomo, posta a quota 1600 metri, oppure dirigersi verso l’Alpe Cavanna e proseguire verso l’alpeggio superiore, anch’esso intorno ai 1600 metri.

Le condizioni meteo, con temporali in arrivo da ovest, spingono con buon senso a optare per la seconda alternativa, verso est. La salita si rivela faticosa ma gratificante: la malga sopra l’Alpe Cavanna regala una vista mozzafiato sul Biellese. Se il Pian della Morte, sul percorso sottostante, è considerato uno dei balconi panoramici più belli della zona, da quassù ci si affaccia su un vero e proprio "attico" naturale.

Il percorso prosegue lungo il traverso che porta alla Bossola di Graglia, molto apprezzato dai ciclisti di ogni tipo, per poi affrontare un tratto di trasferimento sul Tracciolino, sempre frequentato. Il rientro avviene dalla suggestiva Pineta di Furgnun, con alcune variazioni sui sentieri più battuti, per dare un tocco di novità anche ai percorsi già conosciuti.

L’itinerario si conclude dopo 55,56 km, con 1.619 metri di dislivello positivo in 4 ore e 39 minuti. Un giro impegnativo, in particolare per la salita all’Alpe Cavanna, affrontata con il minimo dell’assistenza elettrica, per prepararsi ad escursioni future a quote ancora più elevate.

La proposta di eBike Biella resta fedele al suo spirito: uscite gratuite, aperte a tutti, anche a chi non possiede una eBike. Infatti, il mezzo può essere messo a disposizione dall’organizzazione. Non solo: foto e video dell’escursione vengono montati e pubblicati sui vostri social, per portare con sé un ricordo indimenticabile.

Scegliete il vostro itinerario tra quelli proposti nei post di eBike Biella… e unitevi al prossimo giro: non costa nulla!