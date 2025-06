L'acqua delle "Fontane Parlanti" unisce Lauretana e Rosazza VIDEO

Rosazza, comune biellese fra i "Borghi più Belli d'Italia", torna a valorizzare il proprio patrimonio artistico e culturale.

L'acqua, elemento caro alla Valle Cervo, riunisce la storica azienda Lauretana Spa e le "Fontane Parlanti", emblema del paese. In questi giorni, infatti, è stato siglato l'accordo con un "brindisi all'acqua", fra il Comune, guidato dal sindaco Francesca Delmastro, e Giovanni Vietti, AD Lauretana S.p.A., per riportare in vita una tra le fontane più belle di Rosazza.

Il progetto complessivo, fortemente voluto dall’amministrazione, coinvolgerà inizialmente sei fontane, selezionate in base allo stato di degrado e alla loro rilevanza. Il recupero è sostenuto da fondi europei FSC, con l’autorizzazione della Soprintendenza, e ora anche dal contributo concreto di Lauretana, azienda leader nel settore dell’acqua minerale, da sempre radicata nel territorio.

«Abbiamo chiesto supporto al territorio e Lauretana ha risposto con entusiasmo — spiega il sindaco — non solo offrendo sostegno economico, ma anche dimostrando sensibilità e ascolto. Se riusciremo in questo ambizioso progetto, sarà anche merito loro».

Giovanni Vietti ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa: «L’acqua che sgorga da rappresenta la vita. Sostenere il recupero delle fontane parlanti significa custodire il patrimonio culturale e paesaggistico che rende unica questa valle».

Oltre all’importante collaborazione, Rosazza festeggia anche un successo senza precedenti: il superamento della soglia dei 5.000 voti nel censimento nazionale FAI “I Luoghi del Cuore”. Dopo una verifica tecnica, la classifica ufficiale è stata corretta: Rosazza ha ottenuto 5.544 voti, il miglior risultato di sempre per un sito del Biellese: "Un traguardo che rimarca l'interesse della comunità e che ci consentirà di accedere a bandi e finanziamenti dalla priorità più elevata. È un risultato senza precedenti!" conclude Delmastro.

Tradizione, cultura e valorizzazione del paesaggio: Rosazza continua a costruire il proprio futuro partendo da ciò che la rende speciale: le sue radici, i suoi simboli e la forza della collaborazione.