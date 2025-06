Rally & Co in gara al Lana Storico FOTO

Rally & Co in gara al Lana Storico

Saranno 11 gli equipaggi targati Rally & Co che parteciperanno alla gara di “casa”, il Rally Lana Storico, in programma venerdì 20 e sabato 21 sulle strade biellesi. Con l’ambizione di salire sul podio i vincitori delle edizioni 2021 e 2024 Marco Bertinotti ed Andrea Rondi che, a bordo della loro Porsche 911, venderanno “cara la pelle” su strade per loro amiche; lotteranno per le prime posizioni assolute anche “il Valli” navigato da Stefano Cirillo sulla Bmw m3 reduci da alcune prestazioni positive mentre ci sarà il debutto elettrizzante per Anisia Bruzzo per la prima volta a fianco del velocissimo Alessandro Bottazzi che sulla consueta Opel Corsa Gsi vogliono lottare per la vittoria di classe 1600 nel 4^ raggruppamento.

Pierluigi Porta e Maurizio Barone sono pronti con la Ford Escort RS mk2 mentre con la stessa auto ma in versione mk1 (rivitalizzata con un nuovo motore) saranno della partita Lorenzo Nofri e Patrick Varale; Luca Ferrero su Ford Sierra Cosworth sarà affiancato per l’occasione da Mattia Rodighiero. Simone Lanfranchini navigato da Sabrina Panizza saranno protagonisti sulla loro Fiat x1/9 seguiti dai nuovi arrivati in casa Rally & Co Michele Griffa e Paolo Ciscato sempre sorprendenti con la loro Renault 5 gt turbo arancione.

Paolo Gazzetta navigato dalla moglie Ilaria Lucca sulla Renault 5 GT Turbo parteciperanno alla gara di regolarità 60 media alta ,stessa categoria in cui sono iscritti Enrico Candelone e Francesco Foglia sulla pedana con la consueta Ford Sierra Cosworth. Luca Delle Coste e Giuliano Santi al via in extremis sulla consueta Ford Escort RS mk1 con la nuova iniezione meccanica al posto dei carburatori utilizzati finora. Spazio anche ai navigatori con Alyssa Anziliero che navigherà in questa gara di casa Luigi Orestano su Porsche 911.

Davanti ad un pubblico che si prospetta come sempre numerosissimo saranno sei le prove speciali (le classiche Campore Baltigati e Bioglio) con poco meno di 100 km cronometrati da disputarsi tutte sabato 21 con partenza ed arrivo dal Centro Commerciale Gli “Orsi” a Biella.