Fondazione Marazzato, in tanti a "Corri e Cammina per la Ricerca"

Vercelli: in tanti a "Corri e Cammina per la Ricerca", la manifestazione della Fondazione Marazzato

Partecipare a una giornata all’aria aperta celebrando lo sport nella sua forma più pura e la solidarietà contro le malattie è già una fonte di grande soddisfazione. Tuttavia, l’evento “Corri e Cammina per la ricerca”, organizzato e promosso dalla Fondazione Marazzato insieme al CONI e andato in scena a Vercelli lo scorso sabato 14 giugno si può dire abbia chiuso con un successo su tutta la linea, sia per la partecipazione del pubblico e delle aziende coinvolte sia per i risultati della finalità benefica a cui era dedicato, la promozione di uno stile di vita sano e soprattutto la raccolta di fondi a sostegno della ricerca sui tumori.

Oltre 300 i partecipanti, tra cui numerosi bambini, si sono riuniti sabato mattina nella centralissima Piazza Cavour a Vercelli, luogo di partenza e di arrivo del percorso di 5 km da completare a passo di corsa, di marcia o di semplice passeggiata, godendosi tra architettura e natura le vie e le aree verdi della cittadina piemontese, con in più la certezza di dare il proprio contributo a un’iniziativa più che mai importante.

E il contributo, importante, lo è stato davvero, perché il ricavato, tra le quote di iscrizione dei partecipanti, che hanno ricevuto in cambio un kit con una maglietta, le donazioni spontanee e quelle delle aziende coinvolte, ha superato i 5.000 euro. La cifra sarà devoluta alla Fondazione Umberto Veronesi che dal 2003 finanzia la ricerca medico-scientifica per la prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori, come parte di una collaborazione più ampia tra le due istituzioni.

Particolarmente significativa, in questa circostanza, è stata anche la collaborazione tra la Fondazione Marazzato e il CONI, rappresentato dalla delegata provinciale di Vercelli Laura Musazzo. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha inserito l’evento nel calendario delle manifestazioni patrocinate nell’ambito della Giornata Nazionale dello Sport, la cui data, il 14 giugno appunto, quest’anno coincideva con quella del Giubileo dello Sport, rendendo l’occasione davvero irripetibile.

Tra i partner che hanno sostenuto in vari modi l’evento troviamo Immobiliare Cavour, Mundiriso, Generali assicurazioni - filiale Vercelli Piazza Pajetta, Alba Tetti S.r.l., Biverbanca - filiale di Borgo Vercelli, Allianz Assicurazioni - filiale Vercelli via Ponti, Studio dentistico Andrea Carenzo e L'idrocalce forniture edili. A questi si sono aggiunte Lauretana, Pasticceria il Mattarello e Panetteria Panfocaccia Vercelli che hanno provveduto al rinfresco.

Tornando ai partecipanti, questo appuntamento ha visto il coinvolgimento di palestre e associazioni sportive cittadine, che hanno promosso e sostenuto la partecipazione dei loro iscritti facendo pervenire nelle giornate precedenti la data dell’evento oltre 150 pre-iscrizioni. Al termine della giornata, sono stati assegnati premi simbolici ai gruppi di partecipanti più numerosi, tra i quali compariva anche un team composto da dipendenti dello stesso Gruppo Marazzato.