A Cossato il concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale

Il comune di Cossato ha pubblicato un Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale nel territorio comunale di Cossato.

Le domande per partecipare al bando di concorso di cui all'oggetto possono essere presentate fino al 16/07/2025.

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito ufficiale del Comune oppure in alternativa è possibile il ritiro cartaceo ì presso l’ufficio Servizi Sociali e Politiche per la Casa di Via Ranzoni n.24.

E’ consentito l’inoltro delle stesse con le seguenti modalità:

- Presentazione della domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Residenza o Comune sede di lavoro dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale n. 6

- A mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: cossato@pec.ptbiellese.it

Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali e Politiche per la Casa ai numeri 0159893510 – 0159893507; gli operatori valuteranno la necessità di concertare un appuntamento presso la sede comunale di Via Ranzoni n.24 – Cossato.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

Per i lavoratori emigrati all’estero iscritti all’AIRE il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

Per ulteriori informazioni si rimanda integralmente al bando.