Cantieri e lavori a Candelo, chiude via del Cervo. Gelone: “Intervento necessario”

Per quasi due mesi la strada di via del Cervo, che collega Candelo e Vigliano Biellese, sarà chiusa al traffico per lavori. L'intervento avrà inizio il prossimo lunedì, 23 giugno, e si concluderà il 14 agosto.

A darne notizia l'amministrazione comunale di Candelo per bocca del sindaco Paolo Gelone: “Apre un importante cantiere, ad opera di Cordar, che prevede la sostituzione della rete fognaria. Sarà sdoppiata con una nuova linea per la raccolta delle acque meteoriche. È necessario eseguire questi lavori per garantire il servizio ai cittadini residenti di quella zona. Per questo motivo, il manto stradale non era ancora stato sistemato poiché a breve sarebbe stato oggetto di questo cantiere. Inoltre, è stato programmato lo spostamento della linea elettrica nel tratto vicino alla Roggia Marchesa, così da poter avviare il progetto del passaggio protetto pedonale fino alla Passeggiata degli Alpini. I lavori sono in programma per il periodo estivo proprio per cercare di limitare i disagi alla viabilità”.

Infine, un'altra area di Candelo sarà preclusa ai veicoli, ad eccezione di residenti, attività commerciali presenti in zona e pubblici servizi. “Parliamo del tratto di strada tra via Senatore Marco Pozzo e via Cerventi, chiusa dal 23 giugno al 4 luglio – spiega Gelone – Si interverrà sull'incrocio per sistemare il manto stradale, ammalorato in alcuni punti”.