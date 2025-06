Da Roppolo a Viverone, in tanti per il Memoriale Alessandro Gambone FOTO

Ha richiamato un gran numero di partecipanti il Memorial Alessandro Gambone, andato in scena nella giornata di ieri, 15 giugno, nel basso Biellese. I presenti si sono ritrovati di buon mattino presso la Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio, nel paese di Roppolo.

In seguito, si è assistito al passaggio di circa 70 equipaggi del 9° giro delle Cime Biellesi “Le 1000 curve”. Dopo un aperitivo in compagnia, ha avuto inizio la partenza per Punta Becco, con sosta in area espositiva riservata dal comune di Viverone. Infine, intorno alle 13, si è tenuto il pranzo conclusivo.