Vigliano, scontro auto-moto in piena notte: due giovani in ospedale (foto di repertorio)

Due giovani feriti nel sinistro stradale di Vigliano Biellese. Il fatto è avvenuto questa notte, 15 giugno, intorno alle 2: a rimanere coinvolte, stando alle prime ricostruzioni, un'auto e una moto, condotte da due 19enni.

Entrambi sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 e condotti in Pronto Soccorso per le cure e gli accertamenti di rito. Presenti sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto. I mezzi, non più marcianti, sono stati poi recuperati.

Altri due sinistri si sono registrati nelle scorse ore: a Masserano, infatti, due veicoli si sono scontrati per cause da accertare. Anche in questo caso, i sanitari hanno fornito assistenza ai conducenti. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale. Infine, a Lessona, sono rimasti indenni i due uomini al volante: si tratta di un biellese di 19 anni e un anziano di 92 anni, residente in provincia di Torino.