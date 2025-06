Una rosa bianca alla Stazione dei Carabinieri di Candelo per il brigadiere Legrottaglie

Un gesto semplice, ma carico di significato. Nella giornata di ieri giovedì 12 giugno, una signora che vuole restare anonima si è recata alla Stazione dei Carabinieri di Candelo per lasciare una rosa bianca in memoria del brigadiere Carlo Legrottaglie, in un conflitto a fuoco con dei rapinatori a Francavilla Fontana.

Un segno di vicinanza e gratitudine verso chi ogni giorno indossa la divisa al servizio dello Stato. Il gesto è stato dedicato alla memoria del collega caduto, ma anche a tutti coloro che ogni giorno rischiano la vita in nome della legalità.

Il brigadiere Legrottaglie, a luglio sarebbe andato in congedo. E' stato ucciso nell’ultimo giorno di servizio, a 59 anni, in provincia di Brindisi.

Quella rosa bianca, appoggiata con discrezione davanti alla caserma di Candelo, è diventata il simbolo di un dolore condiviso e di un rispetto profondo per le forze dell’ordine.