Auto in fiamme sulla 419 a Mongrando, intervengono Carabinieri e Vigili del Fuoco

Attimi di apprensione nella mattinata di giovedì 12 giugno lungo la strada provinciale 419, poco prima dello svincolo per Mongrando, dove un’auto alimentata a gasolio ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia in direzione Ivrea.

Il conducente, un uomo del 1967 residente a Biella, si è accorto dell’anomalia e ha prontamente fermato il veicolo, già avvolto dalle prime fiamme. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, supportati da una pattuglia dei Carabinieri per garantire la sicurezza e regolare il traffico.

L’auto era regolarmente revisionata e assicurata. Fortunatamente, non si sono registrati feriti né danni a terzi. Le cause della combustione, avvenuta autonomamente durante la marcia, sono in corso di accertamento.