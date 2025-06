La cultura genera valore, a Biella deliberati 509.000 euro per il bando Culturhub FOTO

Sono stati resi noti oggi, nel corso di una partecipata conferenza stampa, i risultati del bando “CulturHub”, che si è chiuso l’11 aprile con 52 richieste sostenute e che ha deliberato a favore della cultura biellese 509.000 euro.

Dalla musica di Reload sound Festival al teatro itinerante di Storie di Piazza, dall’Oropa Music Festival alla Magia della luce dedicato alla storia del cinema passando attraverso le mostre del Festival “Viaggio” sono davvero tantissimi gli eventi, i festival, le rassegne musicali e teatrali e le mostre disseminate in tutto il territorio che animeranno i prossimi mesi mettendo il Biellese al centro di un fermento culturale sostenuto direttamente dalla Fondazione e capace di incentivare la partecipazione di tutti.

CulturHub è infatti un bando nato per sostenere attività e progetti per rafforzare l'offerta culturale del Biellese, incentivare la partecipazione della cittadinanza alla vita culturale e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Affronta inoltre la sfida della transizione demografica ponendo attenzione al tema dell'attrattività del biellese nelle dimensioni culturale, economica e dello sviluppo locale.

Gli obiettivi strategici del bando sono il riconoscimento della cultura quale moltiplicatore dell'attrattività del territorio e strumento di inclusione sociale e l’incremento dei percorsi di educazione alla cultura e alla bellezza che promuovano nuove forme di partecipazione.

“La risposta del territorio al bando è stata molto forte – commenta il Presidente Michele Colombo – sono stati presentati progetti articolati e d’impatto che hanno risposto appieno alle richieste della Fondazione in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento di artisti e operatori culturali under 35, progetti per i quali era previsto un apposito bonus. Questa azione si inserisce in un quadro più ampio di sostegno alla cultura biellese per la quale la Fondazione ha messo a punto numerose azioni sinergiche tra cui il Bando eventi, la call Traiettorie+ e l’attività culturale delle società strumentali Palazzo Gromo Losa srl con il programma di grandi mostre e di Città Studi spa con il Premio Letteratura industria e con i corsi universitari a carattere culturale come Cultural heritage e Moda e cultura d’impresa”.

CulturHub è dunque un bando molto impattante che sosterrà gli enti con un contributo fino a € 15.000,00 oltre ad un ulteriore bonus di € 5.000,00 per le azioni di valorizzazione di artisti e operatori culturali under 35. Ad ottenere questo speciale bonus, messo a punto dagli uffici della Fondazione in collaborazione con la Commissione giovani, sono stati quattro enti: Associazione Reloaders – Biella, Storie di Piazza Aps – Bioglio (Bi), Sonoria Aps-Ets – Biella e Peace Orchestra Project Foundation – Biella.

L’assegnazione del bonus è avvenuta prendendo in considerazione la capacità dell’Ente di coinvolgere artisti e operatori giovani integrandoli alla capacità di presentare una progettualità che rispondesse al meglio a tutti i requisiti del bando e quindi avesse il punteggio pieno. In questo senso il bando ha funzionato anche come “termometro” su questi temi facendo emergere molte iniziative culturali del territorio che hanno messo al centro i giovani non solo come pubblico beneficiario, ma anche valorizzando con il linguaggio dell’arte e della cultura le potenzialità delle nuove generazioni.

In questo senso vano segnalati i contributi all’Associazione Sotterranea che è forse quella con lo staff con l’età media più bassa e Opificiodellarte che propone attività per valorizzare i mestieri della danza.

La collaborazione con la Commissione giovani è stata inoltre importante nell’individuare le priorità per la messa punto dei bandi all’interno del Documento programmatico previsionale annuale che prevede per il settore Arte, attività e beni culturali lo stanziamento di 1,5 milioni di euro, sempre grazie alla collaborazione con i giovani il bando Culturhub è stato esteso ai target meno facili da intercettare e ha previsto un’attenzione speciale all’inclusione sociale e la visione della cultura come forma di integrazione.

Ad accompagnare il bando, attraverso un’azione specifica di monitoraggio e accrescimento delle competenze, Hangar Piemonte, agenzia per le trasformazioni culturali che dichiara “Hangar Piemonte progetta e realizza il percorso di accompagnamento al bando CulturHUB, grazie alla sua esperienza offre supporto metodologico, strumenti innovativi e competenze trasversali agli enti e alle organizzazioni culturali del territorio biellese, favorendo la crescita e la sostenibilità dei progetti presentati. Il percorso di accompagnamento si articola in diverse fasi: dalla revisione del bando, per garantirne l’efficacia rispetto agli obiettivi della Fondazione, alla valutazione ex ante delle proposte, individuando punti di forza e criticità. Attraverso l’attivazione di reti e la promozione della collaborazione tra soggetti pubblici e privati, Hangar stimola la creazione di ecosistemi culturali integrati, rafforzando la capacità di co-progettazione e la propensione al lavoro di gruppo. L’approccio di Hangar è fortemente orientato all’innovazione, alla sostenibilità e alla misurazione dell’impatto, offrendo strumenti di project management, fundraising e comunicazione strategica su misura per le specificità locali. In sintesi, Hangar agisce come facilitatore e catalizzatore di processi di trasformazione culturale per contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione dell’offerta culturale biellese nell’ambito del bando CulturHUB”.

Questo l’elenco completo dei progetti sostenuti dal bando:

Arte, attività e beni culturali € 509.500,00

€ 20.000,00 Associazione Reloaders - Biella; per l’organizzazione della manifestazione Reload Sound Festival 2025 - Terra di Musica

€ 20.000,00 Storie di Piazza Aps – Bioglio (Bi); per l’organizzazione della manifestazione Storie Biellesi 2025

€ 20.000,00 Sonoria Aps-Ets – Biella ; per l’organizzazione della manifestazione Kos Festival

€ 20.000,00 Peace Orchestra Project Foundation - Biella; per l’organizzazione della manifestazione Oropa Music Festival

€ 15.000,00 BI-Box - Biella; per l’organizzazione della manifestazione Contemporanea. Parole e Storie di Donne 2025

€ 15.000,00 Associazione Culturale Sabrina Sottile Eventi d'Arte - Torino; per l’organizzazione della manifestazione la magia della luce - pellicola che passione!

€ 15.000,00 Centro di Documentazione "Adriano Massazza Gal" Fondazione Ets – Biella per l’organizzazione del Festival la Città del Lavoro - 2a Edizione

€ 15.000,00 Nuovo Insieme Strumentale Italiano (N.I.S.I.) Artemusica – Salussola (BI); per l’organizzazione della manifestazione Suoni in Movimento

€ 15.000,00 Associazione Stilelibero - Biella; per l’organizzazione della manifestazione Viaggio. La Scoperta di Nuovi Orizzonti – Sesta Edizione

€ 15.000,00 Associazione il Contato del Canavese – Ivrea (Bi); per l’organizzazione della manifestazione Sordevolo Connessione Festival Edizione 2025

€ 12.500,00 Circolo Lessona – Lessona (Bi); per l’organizzazione della manifestazione Lessona Summer Festival 2025

€ 11.500,00 Opificiodellarte - Biella; per l’organizzazione della manifestazione Opificium - la fucina dei talenti

€ 11.500,00 Fondazione Egri per la Danza – Torino per l’organizzazione della manifestazione Erios in Movimento: Focus Territoriale de I punti danza – Crid - Centro Nazionale di Rilevante Interesse per la Danza

€ 11.500,00 Tacafile Associazione Culturale – Valdilana (BI) per l’organizzazione della manifestazione Return To Bi. Dal mondo al territorio: esperienze che generano cambiamento

€ 11.500,00 Docbi - Centro Studi Biellesi ODV – Pray (Bi); per l’organizzazione della manifestazione in Cammino con il Docbi

€ 11.500,00 Fondazione Sella Onlus - Biella; per l’organizzazione della manifestazione Casa Sella al Lanificio. Quintino Sella, la sua famiglia, i suoi luoghi

€ 11.500,00 Festival Musica Antica a Magnano Aps – Magnano (Bi) per l’organizzazione del Festival Musica Antica a Magnano - 40° edizione

€ 11.500,00 Associazione Zero Gravità Villa Cernigliaro per Arti e Culture – Sordevolo (Bi); per l’organizzazione della XXV stagione culturale. tra forme e libertà: Immaginari in evoluzione

€ 11.500,00 Cortocircuito Aps – Torino per l’organizzazione della manifestazione Generation Bolle, la next music under 35

€ 11.500,00 Sotterranea Aps - Biella; per l’organizzazione della manifestazione Piedicavallo Festival 2025

€ 11.500,00 Associazione Fatti ad Arte - Biella; per l’organizzazione della manifestazione artigianato d'eccellenza al Piazzo - IX Edizione - 2025

€ 11.500,00 Comune di Viverone – Viverone (Bi) per l’organizzazione della manifestazione viver-on-stage Festival di arti performative

€ 11.000,00 Viaggi e Miraggi - Padova; per l’organizzazione della manifestazione Healing Music Festival

€ 10.000,00 Associazione Bonaventura – Torino per l’organizzazione della manifestazione il coraggio della tradizione

€ 10.000,00 Club Alpino Italiano Sezione di Biella (CAI) - Biella; per l’organizzazione della manifestazione soul of the mountain

€ 10.000,00 Fotoclub Biella – Biella per l’organizzazione della manifestazione Images. 365 giorni di fotografia - settima edizione

€ 7.500,00 Amici Parkinsoniani Biellesi Odv (Apb) – Biella per l’organizzazione della manifestazione mano a farfalla (di Parkinson e altre storie)

€ 7.500,00 Società Musicale "Giuseppe Verdi" Aps - Città di Biella - Biella; per l’organizzazione della manifestazione la banda: orchestra del nuovo millennio - stagione concertistica 2025

€ 7.500,00 Biella Jazz Club - Biella; per l’organizzazione della manifestazione Road To Sixty

€ 7.500,00 Associazione Ricerca e Spettacolo Teatrando - Biella; per l’organizzazione della manifestazione ci vediamo al Picco

€ 7.500,00 Associazione Groove – Vigliano Biellese (Bi); per l’organizzazione del Ritrovato Festival 2025

€ 7.500,00 Comune di Candelo – Candelo (Bi) per l’organizzazione della manifestazione Ricetto HUB del Medioevo e della Cultura: rivivere e raccontare il medioevo insieme al territorio biellese

€ 7.500,00 Associazione Lanificio Picco1883 Ets – Veglio (Bi); per l’organizzazione della manifestazione call for memories

€ 7.500,00 Associazione Culturale Don Vittorino Barale – Masserano (Bi); per l’organizzazione della manifestazione quando la banda passò ... Festival delle Bande - 2° Edizione

€ 7.500,00 Parrocchia Santo Stefano Cattedrale - Biella; per l’organizzazione della manifestazione sia Luce. Un Percorso tra Arte e Spiritualità - 2025

€ 7.500,00 Fuoriprogramma Aps – Magnano (Bi); per l’organizzazione della manifestazione Fuoriprogramma 2025

€ 7.000,00 Mafalda – Vocididonne – Biella per l’organizzazione della manifestazione donne per il futuro: rispetto e libertà

€ 7.000,00 Amici della Lana Aps – Miagliano (Bi); per l’organizzazione della manifestazione Wool Experience 2025

€ 7.000,00 Opera Pia Laicale San Giovanni di Andorno – Campiglia Cervo (Bi) per l’organizzazione della manifestazione Bürsch in Festival. I Soldati della Valle Cervo, storie di valligiani combattenti

€ 7.000,00 Atelier Laboratorio delle Buone Idee – Valdilana (Bi); per l’organizzazione del Festival oasi sonore

€ 7.000,00 Better Places Aps - Biella; per l’organizzazione della manifestazione antenna - intercettare la trasformazione culturale, per diffonderla

€ 6.000,00 Biella Gospel Choir - Biella; per l’organizzazione della manifestazione Biella Chiama Gospel 2025 – XV Edizione

€ 6.000,00 Associazione Culturale Amici di Castelli Aperti – Morsasco (Al); per l’organizzazione della manifestazione 30 anni di castelli aperti: tutti i colori della cultura

€ 6.000,00 Piano Bi – Pralungo (Bi); Microsolchi 2025

€ 5.000,00 Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra Biellese (Avps) – Salussola (Bi); per l’organizzazione della manifestazione museo vivo, strumento di inclusione sociale e valorizzazione dei beni del territorio.

€ 5.000,00 Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" – Biella per l’organizzazione del Festival delle identità tra Piemonte e Sardegna

€ 5.000,00 Pericle – Cossato (Bi) per l’organizzazione della manifestazione il Giro del mondo tra arti e culture, crisi climatiche e nuove democrazie

€ 4.500,00 Intorno al Castello Aps – Cossato (Bi); per l’organizzazione della manifestazione The Walk 2025 - attraverso l’arte, dentro la natura

€ 4.000,00 Associazione Pacefuturo Odv – Pettinengo (Bi); per l’organizzazione della manifestazione Villa Piazzo in Musica, XV edizione. anno 2025.

€ 4.000,00 Pro Loco di Bioglio Asp – Bioglio (Bi); per l’organizzazione della manifestazione sensi d'arte – museo tattile multisensoriale a cielo aperto

€ 3.000,00 Associazione Scuola Aperta Odv (A.S.A.) - Biella; per l’organizzazione della manifestazione visioni in quota

€ 1.000,00 Casa Museo dell'alta Valle del Cervo – Rosazza (Bi) per l’organizzazione della manifestazione patrimoni da condividere: un archivio di comunità in continua evoluzione