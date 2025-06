Devi cambiare auto? A Biella c'è AutomotiveGest FOTO

Dal 2016 AutomotiveGest è una realtà di rivendita e noleggio a lungo termine di auto. Da maggio ha aperto la sua nuova sede in via Galimberti Tancredi 45, a Biella.

Se in un primo momento rivendeva solo ai concessionari, dal 2022 si rivolge anche ai privati con qualsiasi target di auto: dalle utilitarie che partono da prezzi ridotti a quelle con prezzo più elevato, così da poter andare incontro ad ogni tipo di richiesta.

Inoltre, tutte le auto vengono vendute e consegnate con una garanzia di conformità alla quale è possibile aggiungere un pacchetto di garanzia completo fornito da ConformGest che copre molti altri aspetti.

AutomotiveGest è capace, grazie anche alla collaborazione con i più importanti importatori europei, di soddisfare le richieste del cliente come ad esempio: assistenza nella ricerca di vetture che, in quel momento, non sono presenti in casa o nella sola vendita della propria auto.

Altro aspetto importante, è la possibilità di acquistare la nuova auto con formule finanziare e assicurative dedicate.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.automotivegest.store o chiamare il numero 3465010705.