A Pollone l'anno scolastico si conclude con il “Graduation party!” FOTO

È finita la scuola e a Pollone si festeggia con la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, l’arrivo dell’estate: giovedì 5 giugno si è svolto il “Graduation party!”

Le mamme della Gang hanno organizzato presso l’oratorio della Parrocchia di Sant’Eusebio, un pomeriggio di giochi e sorprese per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia.

Dalle 14:00 si sono susseguiti giochi di abilità che hanno visto coinvolti anche i maestri. Momento istituzionale per i ragazzi della quinta: il sindaco Paolo Tha e il consigliere comunale Gianfranco Ramella Paia hanno consegnato ad ognuno il tocco e una pergamena di legno, realizzata da Pietro Mosca, come augurio per l’inizio di un nuovo splendido percorso.

Gustosa merenda offerta dalla Gang e poi ancora giochi e un momento dedicato ai futuri “primini”: ai bimbi della materna che a settembre frequenteranno la scuola primaria di Pollone, è stato consegnato un piccolo kit che li accompagnerà alla scuola elementare e un vasetto da curare questa estate in attesa che diventi un bel girasole.

Per tutti ancora un regalo: una medaglia celebrativa dell’anno scolastico appena passato, un oggetto in legno ideato e realizzato da Pietro Mosca simbolo dell’amicizia che lega gli studenti di Pollone.

La festa si è conclusa con l’estrazione dei premi della lotteria: tanti prodotti gustosi e voucher da utilizzare nelle attività del Paese.

Le mamme della Gang ( Stefania, Raffaella, Ilaria e Alexandra) dichiarano: “ Siamo soddisfatte! È stata una bella festa, ricca di emozioni, aggregante e divertente! Vogliamo ringraziare Don Luca per l’ospitalità, il Sindaco e l’amministrazione per la partecipazione, ma soprattutto Pietro Mosca, il nostro artista del legno. Ha realizzato e fornito degli oggetti di pregevole fattura che ci hanno emozionato per la loro bellezza! É un amico con un cuore grande!”

“Un grazie speciale agli sponsor che ci hanno fornito i premi della lotteria!

Grazie ai genitori e a tutti i bimbi per aver partecipato!”

La Gang sta già pensando alle prossime iniziative: restate connessi