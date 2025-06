Amara sorpresa per una donna di 67 anni che, al suo ritorno nella seconda casa di proprietà, l'ha ritrovata con alcuni danni e la porta forzata. Sembra che l'abitazione non fosse più stata utilizzata dall'estate scorsa.

Il fatto è avvenuto nel comune di Donato. Sul posto sono giunti i Carabinieri per gli accertamenti di rito che faranno chiarezza sull'accaduto. Soprattutto per capire se si è trattato di un tentativo di furto o un atto vandalico compiuto da ignoti. Le indagini sono in corso.